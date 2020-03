Afrique: Ligue des Champions - L'Esperance de Tunis sans Ben Romdhane

L'Esperance de Tunis accueille le Zamalek ce vendredi dans le cadre du quart de finale retour de la Ligue des Champions.

C'est sans Ben Romdhane que la formation sang et or abordera ce choc face au géant du Caire. Expulsé à tort par le Marocain Jiyed, le milieu de terrain de l'Espérance Sportive de Tunis ne disputera pas le match retour à Rades contre le Zamalek. En effet, les Sang et or ont décidé de ne pas faire appel et ne demanderont pas le recours aux images vidéo.

Après le revers de Doha, l'Espérance Sportive de Tunis a encore chuté face au même adversaire : le Zamalek. Après avoir bien entamé le match et raté plusieurs occasions, le Sang et or ont trouvé la faille et ouvert la marque. L'avantage a peu duré. Les locaux ont égalisé et en deuxième période ils sont passés devant et ont même fait ke break. Résultat final : 3/1.

A Rades pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions, l'Espérance aura besoin de sortir le match de la saison face à un rival qui sera redoutable.