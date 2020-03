Mozambique/Congo-Kinshasa: Le Raja réagit au dérapage raciste d'une partie de ses supporters

Le Raja de Casablanca a réalisé une belle opération en quart de finale aller de la Ligue des Champions de la CAF, en venant à bout du TP Mazembe (RD Congo) sur le score de deux buts à zéro, vendredi soir au Complexe sportif Mohammed V.

Cette belle victoire a été entachée par le comportement peu appréciable d'une partie des supporters rajaouis. Ces supporters ont failli ternir l'image du Raja avec des publications racistes. La réaction du Raja de Casablanca suite au dérapage raciste d'une partie de ses supporters ne s'est pas faite attendre.

« Le Raja Club Athletic tient à rappeler qu'il rejette et a toujours rejeté toutes les formes de racisme et qu'il promeut les valeurs d'égalité et de respect de l'autre conformément aux valeurs qu'il fait siennes et qu'il a toujours défendues. Le Raja Club Athletic a également toujours œuvré en faveur du renforcement des liens d'amitié avec l'ensemble des acteurs du football africain, et a tissé des liens de fraternité sincère avec plusieurs clubs en Afrique et ailleurs », a écrit le club casablancais dans un communiqué publié sur son site officiel relayé par Le360sport.