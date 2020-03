Ile Maurice: Bank One accueillera son nouveau Chief Executive Officer le 1er avril

Bank One dont l'entrée en scène dans le secteur bancaire en 2008 résulte d'un joint-venture entre CIEL Limited et I&M Holdings PLC n'a pas l'habitude d'associer la plaisanterie à ses opérations. Mais cette fois-ci, elle n'y échappera pas. Car la date où Mark Watkinson va officiellement prendre les rênes de cette banque comme son Chief Executive Officer à la suite de la décision de Ravneet Chowdhury de s'en aller coïncide avec la célébration de l'édition 2020 du poisson d'avril.

Qu'on se rassure, ce n'est pas une partie de plaisanterie pour Mark Watkinson car il s'agit de poser son empreinte sur le patrimoine laissé par son prédécesseur. Un patrimoine que le conseil d'administration conserve jalousement. Car pour la présidente Sandra Martyres, Ravneet Chowdhury a non seulement permis à cette nouvelle entité bancaire à se transformer en une banque ayant une solide assise dans le pays mais 'aussi en une institution soucieuse de proposer des produits innovants et de toujours satisfaire au mieux chaque client'.

Pour Sandra Martyres, Ravneet Chowdhurry laisse un patrimoine que le conseil d'administration aura du mal à ranger dans un tiroir. « Sa contribution a permis à la banque d'être reconnue comme un acteur clé sur le marché aujourd'hui».

La mission de Mark Watkinson est toute tracée. Sandra Martyres donne déjà des indications précises sur les objectifs de Bank One. «Nous sommes sur la bonne voie pour la concrétisation de notre vision de renforcer notre positionnement à Maurice, ainsi que nos projets d'expansion en Afrique et dans d'autres régions».

Le parcours du nouveau CEO rassure la présidente du conseil d'administration de Bank One. «Je suis heureuse de la nomination de Mark Watkinson en tant que CEO de Bank One. Il possède une riche expérience dans le secteur bancaire et un parcours professionnel exemplaire à la HSBC, notamment dans une dizaine de pays en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen Orient. Je suis convaincue que Bank One peut atteindre de nouveaux sommets dans les années à venir grâce à son apport »

En effet, avec la venue de Mark Watkinson, c'est une somme d'expérience étalée sur une période de 33 ans au sein du groupe HSBC que Bank One hérite. Non seulement a-t-il occupé plusieurs postes dans la hiérarchie mais compte un parcours qui lui a permis de travailler dans plusieurs pays. C'est ainsi qu'il a successivement été CEO et membre du conseil d'administration de groupe HSBC aux Bermudes et à Malte, président et CEO aux Philippines, vice- président exécutif au Canada et en Amérique du Nord, premier vice-président aux Etats Unis, et Senior Manager Commercial Banking aux Émirats Arabes Unis.

En termes de bagages académiques, Mark Watkinson traîne dans son escarcelle, un diplôme en droit. Ce qui lui a permis de devenir membre du barreau au Royaume-Uni. Il est aussi membre associé du Chartered Institute of Bankers. Il détient un MBA (avec distinction) de l'Université de Warwick. Il est un directeur agréé de l'Institute of Directors au Royaume-Uni.