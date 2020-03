Ile Maurice: Caroline / Association troisième âge - Sunil Jagaseeah ou la motivation de vivre pleinement

Cette année encore, la Government Senior Citizen Association de Caroline (GSCAC) n'a pas dérogé à la tradition. La semaine dernière, elle a réuni plus de 200 de ses membres pour son dîner annuel, un rendez-vous qui date de la création de l'association, en 1974. Le président actuel, Sunil Jagaseeah, âgé de 64 ans, revient sur l'importance de l'association.

Sunil Jagaseeah est le pilier de la GSCAC, et ce ne sont pas ses membres qui diront le contraire. Le dîner a eu lieu avec deux mois de retard cette année et pour cause. «Je n'étais pas à Maurice. J'ai demandé aux membres de l'organiser sans moi, mais ils n'ont rien voulu entendre...» explique le sexagénaire, sourire aux lèvres. C'est dire à quel point on tient à lui.

Quel est le rôle de l'association ? Au-delà d'être un club où les senior citizens se rencontrent, la GSCAC est aussi très impliquée dans la vie de ses membres. À titre d'exemple, en cas de décès d'un membre, sa famille bénéficie d'une aide de Rs 5 000. D'ailleurs, souligne le président, c'est lui qui a apporté ce changement depuis qu'il a été élu à la tête de la GSCAC, en 2016. «Auparavant, les familles recevaient Rs 1 200 si le défunt était membre depuis trois ans. Après six ans, c'est la somme de Rs 2 000 que la famille touchait et ceux qui sont là depuis plus de six ans bénéficiaient d'une aide de Rs 3 000.» À son élection, Sunil Jagaseeah a changé les mesures en place. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il a été reconduit comme président lors des élections de 2018 et 2020.

Aventure Rodriguaise

Mais cette allocation n'est pas la seule raison pour laquelle Sunil Jagaseeah fait l'unanimité au sein de l'association. C'est aussi parce qu'il titille leur envie de découvertes. Ces dernières années, les 275 membres ont eu la chance de visiter plusieurs endroits de l'île, à l'instar de Marie-Reine-de-la-Paix, Casela, l'Helicopter Centre et la Glass Gallery. «Je veux que nos vieilles personnes aient la chance de voir ces lieux. Plusieurs d'entre elles n'ont jamais eu le temps de faire tout cela car elles travaillaient pour subvenir aux besoins de leurs familles», confie le président.

Et quand il n'y a pas de sorties ? Les membres ne s'ennuient toujours pas. Des jeux, des quiz, des sessions d'échanges d'idées sont organisés de sorte que les membres ont rarement du temps pour l'oisiveté.

Cette année, Sunil Jagaseeah a prévu de faire vivre à ses membres une aventure rodriguaise, avec un séjour d'une semaine. Par ailleurs, le président de l'association se dit reconnaissant de la politique de welfare state. «Je suis très content que la pension aux personnes âgées soit passée de Rs 6 210 à Rs 9 000.»

Poospawtee Ramdowar, la doyenne de l'association

À 77 ans, Poospawtee Ramdowar est l'une des plus vielles membres de l'association. Mais ne vous y trompez pas, la septuagénaire déborde d'énergie et participe à pratiquement toutes les activités qu'organise l'association. Les occupations traditionnelles des grands-mères ? Très peu pour elle. «Si res lakaz, kapav tom malad avek bann problem, dit-elle avec conviction. Samem mo dir tou bann vié dimounn rant dan enn lasosiasion. Samem pli gran rémed pou bann maladi vieyes sa...»

Les journées de Poospawtee Ramdowar sont bien chargées. Elle est présente à tous les anniversaires des membres. Le week-end, elle piquenique. Ou encore, elle participe à des concours de chants en bhojpuri et à des récitations du Ramayan.