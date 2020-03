Nigeria: Le premier cas de Coronavirus annoncé

Le président de la République appelle au calme après le communiqué du ministère de la Santé en fin de semaine dernière.

Jeudi dernier, le ministère nigérian de la Santé a annoncé le premier cas de patient infecté par le Coronavirus sur son territoire. Cette information a créé la panique obligeant certaines personnes à quitter Lagos. Le président Muhammadu Buhari a exprimé sa tristesse après la confirmation de ce cas de contamination et a demandé aux populations de ne pas céder à l'affolement. Il s'agit aussi d'après le communiqué, de la première contamination officielle en Afrique subsaharienne bien que deux autres cas soient aussi recensés ces jours-ci dans deux pays d'Afrique du Nord : l'Egypte et l'Algérie.

Le patient est un Italien travaillant au Nigeria, rentré de Milan le 25 février dernier. Il a été testé positif dans un laboratoire de virologie de l'hôpital universitaire de Lagos. Les autorités affirment que le patient est stable, sans symptômes graves, et qu'il est traité en isolation dans une unité spéciale du CHU de Lagos. Une décision a été prise pour identifier tous ceux qui ont été en contact avec lui, depuis son entrée au Nigeria. Les autorités sanitaires multiplient les messages de prévention et les conseils sur les bons gestes à pratiquer au quotidien. Plusieurs États ont également relevé de plusieurs crans leur niveau d'alerte santé.

Dès le premier cas de Covid-19 à Lagos, les Nigérians se sont rués sur les gants en latex, masques et solutions désinfectantes. De nombreux fournisseurs de ces produits ou ont profité pour augmenter sensiblement les prix à tel point que la commission de protection des consommateurs a frappé du poing sur la table ce week-end, demandant aux pharmaciens et revendeurs de mettre fin à cette spéculation autour des produits d'hygiène et des kits de protections.

De son côté, le ministère de la santé renforce les contrôles sanitaires à Abuja, Kano, Port Harcourt et Lagos, les quatre points majeurs d'entrée au Nigeria, avec une surveillance particulière pour les voyageurs en provenance de Chine, de Corée du Sud, d'Italie, d'Iran et du Japon. Ces cinq pays sont désignés comme les principaux foyers d'infection du coronavirus. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), 80.000 cas et 2.800 morts ont été recensés dans une cinquantaine de pays, pour l'essentiel en Chine, où le premier foyer de l'épidémie est apparu dans la ville de Wuhan.