Sénégal: Amélioration de l'organisation et de la sécurité dans les stades - Des stadiers, en appoint aux forces régaliennes

Dans le cadre de l'amélioration de l'organisation et de la sécurité dans les stades et lieux de pratiques sportives, la fédération sénégalaise de football (FSF), l'Agence d'Assistance à la sécurité de Proximité (ASP) et l'Institut de Formation aux Métiers des sports (IFM Sports) ont procédé hier, lundi 02 mars, à la cérémonie de signature de la convention tripartite qui consistera à la formation des stadiers de manifestations publiques.

Hisser notre niveau d'organisation dans les stades à la hauteur de nos nouvelles et futures infrastructures sportives, tel est le nouveau défi que la Fédération sénégalaise de football veut relever. Pour y arriver, le patron du football Sénégalais, Me Augustin Senghor, ne compte pas y aller seul.

Pour autant, un partenariat a été scellé hier, lundi, au siège de la fédération sénégalaise entre son département, l'agence d'assistance à la sécurité de proximité et l'IFM Sports.

300 agents de sécurité de proximité vont ainsi bénéficier d'une formation complémentaire orientée vers les sports d'une durée de 15 jours, accompagnée d'une pratique sur les lieux pendant un certain moment.

Au terme de cette formation, les stadiers vont être mis sous la direction de la Fédération sénégalaise de football qui procédera à leur répartition.

A l'occasion, Augustin Senghor est largement revenu sur l'objectif de cette rencontre : « le but final, c'est de pouvoir apporter un complément à côté des forces de sécurité régaliennes par des ASP formés aux métiers de stadiers qui vont venir en appoint dans les tribunes et dans l'enceinte des stades comme ça se fait partout dans le monde pour pouvoir non seulement prévenir mais aussi faire preuve de médiation pour pouvoir anticiper sur les conflits ».

Rappelant ainsi des scènes de violence qui ont émaillé certaines rencontres sportives allant même jusqu'à des pertes de vie parfois faisant référence ainsi aux échauffourées qui ont eu lieu au stade Demba Diop lors du match opposant l'US Ouakam au Stade de Mbour.

A ce niveau seulement, dit-il, notre niveau de sécurité doit être amélioré. A cela, il y a la construction de futures infrastructures sportives répondant aux normes internationales qui méritent d'être préservées avec de très bons entretiens », ajoutera le patron du football sénégalais.

Mme Kébé Coura Ndiaye, directrice de l'IFM Sports, a magnifié pour sa part le partenariat tout en donnant des garanties pour la réussite de celui-ci : « nous ne ménagerons aucun effort pour que cette formation soit le reflet des ambitions que vous nourrissez pour l'avenir de la jeunesse et du sport de ce pays ».

Pour elle ce partenariat vient en son temps car la sécurité dit-elle « doit permettre au-delà de la passion consubstantielle à la pratique sportive, aux infrastructures accueillant des manifestations sportives d'être des lieux de convivialité où la joie d'assister à un beau spectacle fait corps avec les valeurs humaines du sport ».

De son côté, le directeur de l'ASP a salué ce qu'il a appelé « un acte hautement symbolique avec la signature de ce partenariat » avant de souligner qu'il entre en harmonie avec le programme Un ASP, un métier initié par son agence.