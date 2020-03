Angola: Plus de 100 patients opérés à l'hôpital général de Luanda

Luanda — Cent quatorze patients atteints de pathologies diverses ont été opérés à l'hôpital général de Luanda, au cours des dernières 24 heures, par un groupe de médecins marocains.

L'équipe de médecins, qui offre des services en Angola depuis dimanche est composée de 25 professionnels de diverses spécialités chirurgicales, à savoir la chirurgie générale, la chirurgie pédiatrique, la gynécologie, l'ophtalmologie, l'oto-rhino-laryngologie et l'urologie.Cette action sociale a été organisée par la Fondation Saham, dans le cadre du partenariat avec le Bureau de la première dame d'Angola, Ana Dia Lourenço.

L'équipe, qui restera en Angola jusqu'au 7 de ce mois, effectuera des interventions chirurgicales avec 28 spécialistes angolais sur environ 500 patients à l'hôpital général de Luanda.Eugénia Caetano, âgée de 60 ans, est l'une des patientes qui a été opérée des cataractes. Cette femme attendait cette intervention chirurgicale à plus d'une année.

"Je salue cette initiative du Gouvernement et de l'équipe médicale marocaine, car elle m'a redonné de l'espoir que j'avais perdue depuis longtemps", a-t-elle déclaré.

Pour les mères Neusa Maquebe et Maria Fonseca, dont les enfants ont été opérés d'une hernie et d'une amygdalite, cette initiative allège la souffrance de leurs enfants, qui attendaient cette opération depuis plus de 3 ans.Dans l'aspect gynécologique, plus de sept femmes ont subi lundi une opération de fibromes et sont en phase de récupération.Selon le représentant de la fondation SAHAM, Vulvo de Carvalho, cette institution vise à servir les populations les plus vulnérables.A travers sa plateforme Agir pour la sante, SAHAM réalise régulièrement des caravanes chirurgicales au Royaume du Maroc, au Sénégal et au Gabon.