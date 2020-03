Congo-Kinshasa: Coopération - La RDC renoue avec Israël

Après près d'une vingtaine d'années de léthargie marquée par l'absence d'une représentation diplomatique à Tel-Aviv, la RDC est déterminée à corriger cette erreur de l'histoire en œuvrant, cette fois-ci, pour le resserrement des liens étroits avec l'Etat d'Israël.

Le discours prononcé le dimanche 1er mars par le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la conférence annuelle du Comité des affaires publiques israélo-américaines (AIPAC) pose les prémices du réchauffement diplomatique entre la République démocratique du Congo (RDC) et Israël qui ont tout à gagner dans cette nouvelle approche diplomatique.

Un discours d'ouverture essentiellement dirigé vers le puissant lobby juif-américain envers qui la RDC affiche, d'ores et déjà, sa disponibilité à coopérer véritablement. « L'expérience et le savoir-faire d'Israël dans les domaines de l'agriculture, des sciences et technologies ont tout leur place dans mon pays (... ) », a indiqué le chef de l'Etat congolais.

La RDC et l'Etat d'Israël, a-t-il soutenu, ont de bonnes raisons de coopérer au regard notamment « d'énormes domaines de convergence » et « d'intérêts sur le plan sécuritaire, économique, culturelle et scientifique » qu'ils ont en commun. L'objectif étant d'amener Israël « à accroître sa présence diplomatique et économique en RDC » via une coopération mutuellement avantageuse touchant les secteurs précités. Une synergie de lutte efficace contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux ainsi que la lutte contre la cybercriminalité est donc à envisager pour l'intérêt des deux peuples.

En vue de consolider les liens israélo-congolais, Félix-Antoine Tshisekedi a annoncé la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Etat d'Israël et la création d'une section économique animée par un personnel de haut niveau ayant pour mission de promouvoir les relations économiques entre les deux Etats. Dans la foulée, il a fait part de son intention d'effectuer une visite en Israël au courant de cette année, laquelle visite sera précédée par l'arrivée imminente en RDC du Grand Rabbin Albert Guigui chargé de sceller cette reprise du partenariat israélo-congolais au plan spirituel.

Embrayant sur ce registre diplomatique, Félix Tshisekedi s'est dit favorable au Plan de paix initié par Donald Trump en faveur du retour à une paix durable et à la coexistence pacifique entre l'Etat hébreux et la Palestine. Pour rappel, ce plan de sortie de crise propose un effort international de cinquante milliards de dollars pour permettre le développement de la Palestine. Il en résulte que les Israéliens conserveraient Jérusalem comme capitale indivisible, tandis que les Palestiniens établiraient la leur sur une fraction de Jérusalem-est.