Sénégal: Pneumonie à coronavirus - Le plan de riposte validé

Le Sénégal a enregistré son premier cas de coronavirus, depuis hier. L'État n'a pas tardé à réagir en mettant en branle un plan national de riposte, validé le même jour, en Conseil présidentiel.

Comme il l'a annoncé lors de la cérémonie de levée des couleurs, le Chef de l'État, Macky Sall, a dirigé, aussitôt après, un Conseil présidentiel consacré à la menace sanitaire.

C'est à l'occasion de cette rencontre qu'il a annoncé le cas suspect qui était en cours de validation. «Le Sénégal est prêt à faire face à cette situation», a déclaré le Président de la République.

Macky Sall a salué la qualité et la résilience du dispositif et appelé au calme et à la sérénité. Il a d'ailleurs donné un signal fort en décidant de réduire, au strict minimum, les missions à l'étranger, notamment dans les pays concernés. Il a également lancé un appel de Dakar pour sensibiliser ses homologues sur la nécessité de lutter plus efficacement contre le Covid-19.

Le Sénégal enregistre son premier cas

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a confirmé, hier à Dakar, le premier cas de pneumonie à coronavirus du Sénégal.

Il s'agit d'un cas importé par un Français établi au Sénégal depuis deux ans, mais qui a séjourné, pendant sept jours, en France où il a été infecté. Toutes les dispositions sont prises pour circonscrire la maladie.

Après le Nigéria, l'Algérie et l'Égypte, le Sénégal est le quatrième pays africain à enregistrer son premier cas de coronavirus.

Le cas avéré positif a été confirmé, hier, à Dakar, par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, dans une déclaration officielle, suite aux résultats des tests effectués par l'Institut Pasteur de Dakar.

En retraçant les faits, Abdoulaye Diouf Sarr a informé que le 28 février 2020, la cellule d'alerte de son département a été contactée par une structure médicale privée de la place au sujet d'un patient de nationalité française.

Ce dernier, a poursuivi le ministre de la Santé et de l'Action sociale, reçu en consultation, a présenté une fièvre de 39 degrés, un mal de gorge et des maux de tête.

Bref, des signes de la maladie à coronavirus. «Sur la base de ce tableau clinique répondant à la définition de cas, une équipe s'est immédiatement rendue sur les lieux pour pousser les investigations et effectuer des prélèvements», a expliqué M. Sarr.

«Le patient est un Français, marié et père de deux enfants», a précisé le ministre. Il vit au Sénégal avec sa famille depuis deux ans. «Il a séjourné en France, précisément à Nîmes, et à la station de ski en région d'Auvergne-Rhône-Alpes, dans la période du 19 au 25 février. Il est arrivé au Sénégal le 26 février», a indiqué Abdoulaye Diouf Sarr.

Le patient est actuellement mis en quarantaine au centre de traitement du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Fann. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, à ce jour, l'état du patient ne suscite aucune inquiétude majeure.

Il a rappelé que le dispositif de surveillance et de riposte au Covid 19 est renforcé et tous les moyens sont mis en œuvre pour circonscrire la maladie. Le Sénégal, conformément au règlement sanitaire international, a informé l'Organisation mondiale de la santé (Oms) de la situation.

Ce qu'il faut faire pour éviter le virus

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a profité de la présence des nombreux médias nationaux et internationaux pour appeler la population à la sérénité et au respect strict des mesures de prévention recommandées, suite au premier cas confirmé de coronavirus au Sénégal.

Il s'agit de se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution à base d'alcool, éviter de cracher et de se moucher sur le sol, se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier, entre autres. Les Sénégalais sont priés de rester calmes car la situation sera maîtrisée.

Abdoulaye Diouf Sarr et ses collaborateurs ont promis, dans un souci de transparence, de donner régulièrement des informations sur l'évolution de cette maladie au Sénégal et ailleurs dans le monde.