Tunisie: Coronavirus/ CHU Farhat Hached de Sousse - Le patient est pris en charge et isolé pour une durée de 14 jours

Le premier cas du coronavirus, un jeune homme de 40 ans originaire de Gafsa , de retour d'Italie où il travaille, il a été diagnostiqué porteur du virus « Corona covid 19 » et a été admis dans la nuit du lundi 02 mars au CHU Farhat Hached de Sousse où il a été placé dans une chambre d'isolement pour recevoir les soins nécessaires.

Contacté par La Presse, Mr SAMI Regaieg, directeur régional de la santé, a déclaré à ce sujet que « le CHU Farhat Hached a connu la nuit du lundi 02 mars l'admission du 1er cas diagnostiqué malade du virus Corona, un jeune de 40 ans originaire de Gafsa, ayant attrapé ce virus récemment d'Italie où il travaille. Dès son retour en Tunisie, Il a présenté les premiers signes de la grippe (toux, fièvre... ) et les analyses faites à l'hôpital Charles Nicolles de Tunis se sont avérées positifs pour le virus Corona. »

Le patient est pris en charge, actuellement, dans une chambre isolée au CHU Farhat Hached dans les conditions conformes d'isolement sans risque de contamination. Le patient, le cadre médical et le personnel soignant portent des masques de protection.

Contrairement aux rumeurs avançant qu'il a quitté le CHU Farhat Hachad, il est encore retenu pour une période de 14 jours. Il a noté que son état de santé s'améliore de jour en jour.

Sit-in levé

Il nous a déclaré que le sit- in observé par le cadre paramédical du CHU Farhat Hachad, le mardi 3 mars, réclamant les moyens et les équipements de protection nécessaires, a été levé et n'a duré qu'une heure environ. En effet, les responsables du CHU en question, les ont rassuré tout en soulignant que les moyens et les équipements nécessaires pour soigner les malades du virus Corona sont disponibles et que le CHU F. H est doté d'une équipe médicale compétente et bien formée pour soigner les malades atteints du virus Corona.