Tunisie: Chiraz Laatiri - « Je suis ravie de vivre un tel défi avec un engagement indéfectible »

Chiraz Latiri , nouvelle ministre des Affaires culturelles dans le gouvernement d'Elyes Fakhfakh a, dans un post publié sur sa page Facebook, présenté ses remerciements au chef du gouvernement Elyes Fakhfakh et aux personnes qui l'ont soutenue .

« Je tiens à remercier Monsieur Elyes Fakhfekh de sa confiance et d'avoir cru en moi et à mon ambition de conduire un projet social et réformiste pour le secteur culturel tunisien. Je suis ravie de vivre un tel défi avec un engagement indéfectible. »

Et face à la campagne diffamatoire qui d'après elle a été orchestrée à son encontre » j'adresse toute ma gratitude aux différents partis politiques qui ont pris la peine d'enquêter et de vérifier lesdites accusations et de déclarer publiquement mon intégrité et ma probité. Je remercie vivement toutes les honnêtes personnes du secteur culturel, de l'administration tunisienne, du monde académique, du monde diplomatique, de la société civile et des médias, qui ont témoigné de la vérité en tout âme et conscience. »

« Je suis impatiente de rencontrer toutes les forces actives de l'écosystème culturel tunisien... Un immense défi se lance! » conclut-elle.