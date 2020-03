Cote d'Ivoire: Election du président de la Muadge - Williams Isaac Ahissa prône l'union et dévoile son programme

La campagne pour élire le président de la Mutuelle des agents de la direction générale de l'économie (Muadge) est ouverte depuis le 2 mars. Elle referme ses portes ce mardi 3 mars. Williams Isaac Ahissa, candidat conduisant la liste « Agir avec le cœur pour une Muadge forte et dynamique.

Ensemble pour une mutuelle forte et dynamique » prône l'union de l'ensemble des travailleurs de cette direction. Convaincu que c'est en étant uni que les travailleurs pourront atteindre avec efficacité les missions qui leur sont assignées et améliorer dans le même temps leurs conditions de vie.

Dans son programme de gouvernance, une fois élu, Williams Isaac Ahissa, chargé d'études au Service qualité et suivi-évaluation (Sqse) à la Direction des études stratégiques, de développement et des projets (Desdp) de la Dge, compte mettre l'accent sur l'assistance aux évènements heureux et malheureux, maintenir l'élan de solidarité à travers un accompagnement financier des mutualistes dans leurs différents projets en leur facilitant l'octroi de prêts.

Tout en prévoyant d'honorer les retraités à travers une journée festive, Williams Isaac Ahissa et son équipe comptent également permettre aux mutualistes d'acquérir des terrains nus ou de souscrire aux différentes opérations immobilières.

Ils entendent améliorer la mobilité des mutualistes en leur facilitant l'acquisition de véhicules neufs ou d'occasion, acquérir le premier car pour le compte de la Dge.

Pour ce qui est de la santé (séances de dépistage, de vaccination, de don de sang, organisation régulière de conférences sur les pathologiques), Williams Isaac Ahissa veut en faire une priorité. Concernant la coopération et les partenariats, son équipe table sur collaboration avec des structures et partenaires extérieurs (sociétés de téléphonie mobile, d'assurances-vie, librairies, magasins de vente de produits divers, concessionnaires, centres de formation, banques, microfinances...). Objectif : contribuer à améliorer leurs conditions de vie et de travail.

Le vote pour élire le tout premier président de la Muadge est prévu le mercredi 4 mars. Williams Isaac Ahissa est opposé à Célestin Kouakou Angoua.