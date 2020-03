Cote d'Ivoire: Afrik Fashion Show - Sindou Fofana veut inscrire la mode dans Psgouv

La 14ème édition de Afrik Fashion show s'est tenue le samedi 29 février 2020 dans l'auditorium d'un grand hôtel d'Abidjan en présence de certains membres du gouvernement dont Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, président de la cérémonie.

Paillettes, défilés, glamour, musique, c'est dans cet environnement que Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, président de l'événement a félicité Isabelle Ano, la promotrice de Afrik Fashion show.

Le ministre a dit : « 14 années, ce n'est pas 14 jours. Pendant 14 ans, elle a su hisser le drapeau de la création, de la mode et de l'ensemble des valeurs des stylistes au rang de cet événement majeur inscrit désormais, sur l'agenda de notre pays.

Je voudrais au premier abord féliciter Isabelle et reconnaitre son mérite d'avoir su garder le rythme avec l'ensemble de ses collaborateurs d'Avant-garde productions qui permet d'avoir cette 14ème édition. Cela se bonifie d'années en années. »

Et de souligner : « Vous avez choisi un thème qui colle avec l'actualité " l'employabilité des jeunes filles dans le milieu de la mode", leur insertion dans le milieu de la mode. Cela est au cœur des préoccupations du gouvernement.

C'est pourquoi, je voudrais au nom de mes pairs ici présents de prendre l'engagement de faire en sorte que dans le cadre du Programme social du gouvernement (Psgouv) nous étudions avec le ministre en charge de l'emploi-jeune les possibilités et les voies et moyens que nous pouvons explorer ensemble à l'effet de donner un coup d'accélérateur à l'employabilité des jeunes dans le secteur de la mode comme moyen d'épanouissement social et de leur essor économique.

Je voudrais vous dire le mérite que vous avez. » Puis Siandou Fofana précise : « Oui, il était un temps où peut-être Channel et bien d'autres grands noms font la fierté des pays et qui constituent un des leviers de l'économie de ces pays où ils ne savaient qu'ils étaient en train de faire naître quelque chose qui allait booster l'économie de leur pays.

Et voilà qu'ils ne sont plus, leurs œuvres font vivre toutes ces nations. C'est pourquoi, je voudrais vous féliciter et encourager à faire en sorte que la mode africaine se distingue, s'exprime à travers le monde et révèle l'autre face de l'Afrique, l'authenticité africaine à travers la mode africaine par l'expression que nous pouvons apporter au reste du monde.

En tant que ministre du Tourisme, je me réjouis que vous apportez une corde à notre arc parce que par votre mode et expression, vous donnez l'occasion à la Côte d'Ivoire d'avoir une grande visibilité.»

Isabelle Ano, président de Avant-garde productions, promotrice de l'événement a traduit toute sa gratitude à tous ceux qui ont permis cette 14ème édition et a souligné que la mode africaine est une source d'inspiration dans le monde.

Les stylistes-modélistes Diana, Gadié(CI), Miss Bilé(CI), Fadi Maiga(Mali), Lamine Diasse(Sénégal), Maïnouna Sissoko(CI), LE Création(CI), Yalleri(CI), Jacques Logoh(Togo), Tra Dieudonné(CI), Anderson D.(CI), Wiredu Boatema ( Ghana), Don Rodrigue(CI), Talanbi Richevelvie(Congo) et Pathé'O ont chacun présenté leurs collections au public.