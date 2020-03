Cote d'Ivoire: Mugef-Ci - De nouveaux produits présentés aux fonctionnaires

La mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire (Mugef-Ci) a présenté ses nouveaux produits le jeudi 27 février 2020 à la maison de l'entreprise au plateau.

En vue de mieux satisfaire les mutualistes en tenant compte de l'évolution des besoins, la Mugef-ci a élargi ses offres de prestations. De nouveaux produits se sont ajoutés au panier des produits traditionnels.

Ces nouveaux produits se subdivisent en deux grandes familles selon Traoré Brahima, directeur exécutif de la mutuelle. Il s'agit des produits santé et des produits prévoyance.

Concernant les produits complémentaires santé, il y a Ivoir'santé plus, Ivoir'santé privilège, Ivoir' pharmacie et Ivoir'pharmacie plus. Ces nouveaux produits selon le directeur général offrent plus de garanti à l'adhérent et sa famille.

À travers une offre diversifiée des prestations avec un très bon rapport qualité prix. Ils offre également une meilleure prise en charge en pharmacie, avec l'ensemble des médicaments remboursables par la Mugef-ci selon l'option.

Les souscripteurs à ces produits complémentaires santé ont accès en toute liberté aux prestations dans les meilleures structures sanitaires agréées ainsi que le confort dans l'accès des prestations, sans contraintes de parcours de soins.

Pour ce qui est du volet prévoyance, il se décline en quatre (4) produits à savoir Ivoir'prévoyance, Ivoir'prévoyance plus, Ivoir'éducaton et Ivoir'éducation plus.

Dans ce panier, il y a un aspect éducatif qui permet le paiement de rente annuelle pour assurer un avenir scolaire aux enfants en cas de décès de l'adhérent. Il est prévu aussi le paiement de frais funéraires et de capital décès moyennant le paiement de cotisations accessibles à tous.

Pour Mesmin Komoé, PCA de la Mugef-ci, il ne pouvait en être autrement avec l'introduction de ces nouveaux produits. « Aujourd'hui, chers mutualistes, l'environnement a changé. Il nous impose de nouveaux défis.

La gouvernance de l'entreprise mutualiste tire son encrage du dispositif règlementaire de l'UEMOA qui le soumet à des ratios prudentiels plus rigoureux mais lui ouvre plus de flexibilité dans son offre de prestation.

Au surplus, les mutations sociales, culturelles, économiques, voire même anthropologiques bouleversent fondamentalement notre mode de vie et impactent profondément tous nos modèles socio-économiques. Dès lors, s'adapter ne devient pas qu'une nécessité, c'est un impératif de survie».