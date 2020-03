Cote d'Ivoire: Cinquante ans d'existence - Lonaci offre un dîner-gala à ses partenaires

Un hôtel de Cocody-Abidjan a servi de cadre au dîner-gala de la Loterie Nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci) à l'occasion de ses cinquante années d'existence, le vendredi 28 février 2020.

À l'occasion de la célébration de ses cinquante années d'existence, la Lonaci a mis les petits plats dans les grands pour offrir une très belle fête à plus de 500 convives au cours de ce dîner-gala.

Des invités de marque dont Mme Sita Ouattara Kéita, maire de Gbéléban, le président du Conseil d'Administration de la Lonaci, Dr Lénissongui Coulibaly, le Secrétaire Général de l'Association des Loteries d'Afrique (ALA), Younes El Mechrafi, des délégations des loteries sœurs d'Afrique, des partenaires nationaux et internationaux ont été les témoins de cette soirée. Représentant la Première Dame Dominique Ouattara, marraine de la soirée, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ly Ramata Bakayoko a adressé ses félicitations à tous les acteurs présents pour les actions sociales et caritatives qui ont été réalisées depuis 50 ans.

« À l'occasion de la célébration de son cinquantenaire, je peux sans risque de me tromper, affirmer qu'entre la Lonaci et la communauté nationale, c'est véritablement 50 ans de bonheur partagé.

Je suis également heureuse de constater qu'elle entend poursuivre inlassablement ses efforts pour demeurer en pointe dans les actions de lutte contre la pauvreté, aux côtés du gouvernement », s'est- elle réjouie.

Pour sa part, le Directeur Général de la Lonaci, Dramane Coulibaly a adressé ses remerciements à ses hôtes pour avoir rehaussé l'éclat de la fête par leur présence. Il a également rendu un hommage respectueux à la marraine de la soirée, la Première Dame, Dominique Ouattara.

Il s'est félicité du soutien constant apporté à la Lonaci par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly et le ministre auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo.

« Au-delà de son côté festif, la célébration de ce cinquantenaire, doit aussi témoigner de notre engagement à ouvrir une nouvelle ère de progrès durable pour la Lonaci. Celle d'une entreprise fortement novatrice et résolument sociale » a rassuré le Directeur Général de la société nationale des jeux.

Au cours de cette soirée la Lonaci a récompensé un gros gagnant du Pari Mutuel Urbain (Pmu), en la personne de M. D. M. qui a remporté 42. 584. 400 Fcfa après avoir parié 1500 Fcfa.

Un décor féérique avec des artistes de renom comme Bailly Spinto, Ismaël Isaac, Yodé et Siro, pour un voyage émouvant au cœur du patrimoine musical de ces dernières décennies ont animé la soirée.