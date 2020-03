Gabon: Basketball/1ère édition du Don Bosco Invitational - Une initiative à pérenniser pour vivre le rêve américain

L'établissement privé Don Bosco de Mikolongo a organisé du 27 au 29 février dernier un camp de Basketball dénommé Don Bosco Invitational. Il a regroupé près d'une centaine de jeunes joueurs et encadreurs venus de l'Estuaire et de l'Ogooué Maritime ; ils ont eu l'honneur d'être au contact d'autres formateurs venus des États-Unis et du Canada pour apporter leurs expertises au Basketball gabonais. Des échanges interactifs très enrichissants pour la partie gabonaise.

Premier camp de Basketball pour l'établissement scolaire privé Don Bosco de Mikolongo d'Okala, qui a ouvert ses portes pour accueillir des jeunes basketteurs, mais aussi des entraîneurs originaires de l'Estuaire et de l'Ogooué-Maritime. Ce camp de basket aura duré trois jours. Durant cette période, les organisateurs en tête desquels Stévy Worah Ozimo, ancien international gabonais et d'autres grands noms du Basketball américain ont pris part à ce regroupement.

En effet, l'ancien international gabonais n'est pas venu tout seul, avec lui Craig Madzinski ; scout des Chicago Bulls, la célèbre équipe où Michael Jordan s'est révélé au Monde entier. Il a aussi une grande expérience en tant que coach en NCAA, avec 30 années d'expérience de coaching. Une personnalité bien connue du Basketball au pays de l'oncle Sam. On parle également de Murielle Mungedi, première et unique Gabonaise draftée en WNBA, et ancienne internationale Gabonaise qui a longtemps évoluée à l'Université du Nevada.

Pour encourager d'avantage les jeunes, étant donné l'importance d'un tel rassemblement, Stévy Worah a jugé utile de faire venir également Jamil Abiad. C'est un ancien international Canadien, ambassadeur de la marque Under Armour Canada et coach Junior NBA dans son pays. Sa présence est aussi liée à l'apport de la célèbre marque appartenant à Kevin Plank dans le vestimentaires des jeunes basketteurs gabonais qui ont participé à ce camp. Un partenariat qui pourrait créer des bases solides pour le Basketball local.

Pour encadrer les jeunes et les formateurs locaux et accompagner par la même occasion le coach Madzinski, Christa Pryor, un coach spécialisé dans la performance mentale des basketteurs. Une qualité recherchée par les plus grandes écuries du Basket mondial. Toutes ces personnes ont été d'un apport considérable pour l'amélioration du niveau technique du joueur et du formateur gabonais. De plus, en ce qui concerne la discipline en elle-même, ils auront beaucoup appris et acquis des connaissances encore plus enrichissantes pour leurs différentes carrières.

Durant ces trois jours, des ateliers étaient organisés aussi bien pour les coachs locaux que pour les joueurs. Des séances qui ont permis de distinguer les meilleurs à l'instar de Pacha Olélé de NBA et Olivia Trey Ntsame Abessolo de Tama BB ont été plébiscités MPV de ce camp de basket. Le président de la Fédération Gabonaise de Basketball Léopold Evah et le responsable de la Ligue de l'Estuaire Dorland Bonango ont permis de mobiliser les ressources humaines et techniques, tout comme l'Office National du Développement du Sport et de la Culture (ONDSC) qui a accompagné le projet de Don Bosco.