Gabon: Moyen-Ogooué/Sport scolaire - Lancement des jeux de la FEGASS à Lambaréné

Depuis plus de trois semaines, à Lambaréné, ville du Grand Blanc, les compétitions sportives scolaire se déroulent dans les centres sportifs habilités de la ville. En fin de semaine dernière, donc le 28 février, se déroulait la phase gymnastique artistique au collège Jean-Baptiste Adiwa.

C'est en partenariat avec le Ministère de l'Education Nationale via la Fédération des Sports Scolaire que se tiennent, depuis trois semaines et demi à Lambaréné, les compétitions des jeux scolaires. Ces compétitions sportives scolaire concerne l'ensemble des élèves aptes, de sexe confondu, allant du primaire au secondaire. Ce lancement a débuté, au primaire comme au secondaire, avec le football féminin et masculin.

Ce vendredi 28 février dernier, au collège Jean-Baptiste Adiwa, s'ouvraient les compétitions d'athlétisme et de gymnastique. De nombreux candidats concernés aux compétitions, notamment les élèves, se sont enchaînés sur la pelouse et les tatamis, sous l'assistance des jurys habilités qui les notaient et au regard de leurs enseignants de sport puis de leurs camarades venus les porter courage.

C'est dans l'optique de promouvoir le potentiel sportif en milieu scolaire et universitaire que s'effectuent ces compétitions sportives, organisées par la Fédération Gabonaise des Sports Scolaire (FEGASS) via le Ministère de l'Education Nationale.