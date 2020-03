Burkina Faso: Route Ouaga-Kongoussi - La fin du calvaire des usagers dans 10 mois

Parcourir les 110 km de la RN 22 qui relient Ouagadougou à Kongoussi relève du calvaire pour les voyageurs, tant la voie est endommagée sur de larges portions. Si les fruits tiennent la promesse des fleurs, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir dans dix mois, grâce au programme d'entretien périodique de 2017 à 2020, qui prend non seulement en compte la RN 22, mais aussi la route Sakoinse-Koudougou et des voies urbaines de Ouaga et de Bobo.

Ce programme a été financé par la Banque Ouest africaine de développement à hauteur de 30 milliards de FCFA.

Selon Éric Bougouma, le ministre en charge des Infrastructures, les travaux de réhabilitation de la RN 22 coûteront plus de 10 milliards de FCFA. Il s'agit de reprendre les parties de la voie les plus endommagées et de recouvrir tous les 110 km de béton bitumineux.

Le ministre d'Etat Siméon Sawadogo, ministre en charge de l'Administration territorial et fils de la province, a salué un projet attendu par le Bam la province abritant le plus grand lac du pays, au regard des implications socio-économiques.

«La route de Kongoussi traditionnellement route du coton est de nos jours exploitée par les maraîchers pour l'écoulement de leur production. La réfection de la voie est d'un grand soulagement pour la province et pour le Burkina Faso», a-t-il estimé.

Preuve de l'importance du projet, plusieurs membres du gouvernement on assisté à la cérémonie.

A Kongoussi, le Premier ministre est venu les bras chargée de vivres pour les déplacés internes.