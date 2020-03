Congo-Kinshasa: Proposition de la loi organique sur les personnes handicapées - Lancement de l'atelier d'analyse critique à Kinshasa

La promotion et la protection des droits des personnes vivant avec handicap restent une priorité du Gouvernement congolais. Le mardi 3 mars 2020, à Kinshasa, le Vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Gilbert Kankonde, a officiellement ouvert, au nom du chef du gouvernement, l'atelier d'analyse critique de la proposition de la loi-organique sur les personnes handicapées en République démocratique du Congo.

Pour lui, ces assises organisées par le ministère délégué aux affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap traduisent la volonté du Gouvernement dans la concrétisation de l'article 49 de la Constitution congolaise.Celui-ci stipule, en effet, que «Les personnes du troisième âge et les personnes handicapées ont le droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques, intellectuels et moraux. L'Etat a le devoir de promouvoir la présence de la personne handicapée au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Une loi organique fixe les modalités d'application de ce droit».

Ainsi, a souligné Gilbert Kankonde, l'atelier de ce jour vise à accompagner le Parlement dans l'application de cette disposition constitutionnelle. "Et, la concrétisation de l'article 49 est au centre de la vision du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place la question de l'inclusion des personnes handicapées parmi les priorités de son mandat".Il a également invité les participants à cet atelier à s'impliquer activement aux réflexions pour permettre aux parlementaires d'avoir un document de travail qui répond aux besoins spécifiques des personnes vivant avec handicap, conformément aux dispositions de l'article 49.

Des réflexions poignantes en faveur des personnes handicapées

Déterminée à se conformer, non seulement à la Constitution congolaise, Irène Esambo, Ministre déléguée au ministère des Affaires sociales en charge des personnes handicapées et autres vulnérables, a exhorté les participants à cet atelier, a des réflexions poignantes pour que cette loi tienne compte des différentes avancées tant au niveau national, régional qu'international dans le domaine des droits des personnes handicapées.

Elle en a profité pour congratuler le chef de l'Etat pour sa vision novatrice en faveur des personnes handicapées, en créant le ministère dont elle a la charge. "Le président de la République a compris qu'il ne s'agit pas de donner des privilèges et quelques avantages aux personnes handicapées, mais il s'agit plutôt de reconnaître à ces catégories longtemps marginalisée leur statut d'homme pourvu des droits et des obligations en vue de leur autonomisation et leur inclusion dans les différents domaines notamment, politique, économique, social, culturel, etc.", a souligné Irène Esambo.

En outre, a fait savoir la ministre déléguée, parmi les partenaires qui accompagnent les efforts du gouvernement pour la promotion des droits des personnes handicapées, il y a lieu de citer le Bureau Conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ainsi que l'ONG OSISA.

Importance de ladite loi

Présente au lancement de cet atelier, la Députée nationale Eve Bazaïba, initiatrice de ladite loi depuis 2013, est intervenue, sous forme d'un plaidoyer, pour souligner qu'en RDC, les personnes handicapées représentent 12% de la population congolaise. Dommage, s'exclame-t-elle, que cette loi souffre au niveau de l'Assemblée nationale, dans un pays où les lois internationales ont une primauté sur les lois nationales.

Se confirmant aux us et coutumes parlementaires, Eve Bazaïba a réintroduit son projet de loi à l'actuelle législative. Et, la commission socioculturelle est déjà au parfum dudit projet de loi sur la promotion et la protection des droits des personnes handicapées en République démocratique du Congo. Car, l'adoption et la promulgation de cette loi sera, une fois de plus, une avancée significative pour les Nations Unies.Il sied de signaler que ces assises se clôturent le jeudi 5 mars 2020, au collège Boboto, à Gombe.