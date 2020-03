Congo-Kinshasa: Phénomène "Bana vernis" - Les témoignages poignants d'un homme courageux

«Je considère énormément mon boulot comme un métier... C'est grâce à ce travail que j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille. J'ai une femme et deux enfants dont l'une est à l'école primaire.

Grâce à mon travail de "mwana vernis" je paie quand même les frais pour ma fille ». Ce témoignage poignant et particulier émane d'un homme dont le courage reste une qualité importante. Chico Kuba, trentaine révolue, opère au niveau de Rond-point Kintambo magasin, où il ne manque pas de proposer ses différents services.Parfois, il réalise des longues distances à pied pour chercher des potentiels clients. Dans un entretien réalisé mardi 3 mars 2020, avec votre quotidien, ce "Mwana vernis" parle de l'importance de son travail et sa méthodologie pour satisfaire les besoins du client.

Entre le prix d'achat des produits et le bénéfice de 100% qu'il réalise, Chico Kuba peut bomber ses torses. Car, il se retrouve financièrement dans tout ce qu'il fait. «Nous achetons le vernis dans des magasins en ville et la bouteille de 20ml coûte 700fc, aussi des ongles et orteils artificiels coûte 500 FC... D'autres collègues préfèrent marcher et entrer dans des avenues pour chercher d'autres clients », a déclaré Chico Kuba. Et d'ajouter : "Nous réalisons un bénéfice de cent pour cent, c'est-à-dire, avec une bouteille de 20ml de vernis je peux servir plus de 10 personnes. D'ailleurs, je peux même gagner 5000fc ou 6000fc. Un paquet de faux ongles contient 10 pièces et revient à 500fc : nous le plaquons aux filles à 3000fc. Donc, par jour, je vide 5 bouteilles et je gagne plus de 20 000fc».

Article 15

Fervent pratiquant du fameux article 15 : « Débrouillez-vous », Chico dit être capable de faire la manucure et pédicure pour toucher un bon nombre de clients. «Nous faisons la manucure et la pédicure, malgré qu'on n'a pas tous les outils de travail. Toutefois, nous avons de lime, pierre à tailler, gratte à pieds, ciseaux et autres produits. Mais, il y a d'autres clients qui ont leurs propres outils et nous invitent chez eux pour le servir», renseigne Chico. Au final, il a exhorté d'autres personnes à avoir du courage, la détermination et de faire comme lui.