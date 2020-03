Congo-Kinshasa: Linafoot Ligue 1 - Bazano domine Lubumbashi Sport, RCK s'impose devant Lupopo

Les matches de la manche retour de la 25e édition du championnat de la Ligue nationale de football se sont poursuivis, le dimanche 1er mars, sur quelques stades au pays.

Au stade TP Mazembe de Lubumbashi, la Jeunesse sportive Groupe Bazano entraîné par Dauda Lupembe (nouveau premier adjoint du sélectionneur des Léopards A') a battu Lubumbashi Sport par un but à zéro, grâce à un but de Pongo Bomolo à la 66e minute. Les Lumpas se requinquent ainsi après leur défaite face à V.Club au match précédent. Bazano est à la 5e place au classement avec trente-sept points glanés en dix-neuf matchs joués. Lubumbashi Sport qui fait du surplace prend la 9e loge au classement avec vingt-six points.

Au stade des Martyrs de Kinshasa, le FC Saint-Eloi Lupopo a perdu face au Racing Club de Kinshasa (RCK) par zéro but à un. L'expérimenté défenseur central Lino Masombo a inscrit l'unique but de la partie à la 32e minute, plongeant le club bleu et or de Lubumbashi dans la crise. L'équipe venait de se séparer de son entraineur Papy Kimoto pour insuffisance de résultat après sa lourde défaite face au Daring Club Motema Pembe (un but à quatre) au terme du match précédent.

C'est Armand Kayeye qui coachait l'équipe pour ce match contre RCK, en attendant de trouver un nouvel entraîneur. Les Cheminots se sont rués dans le camp adverse pour chercher l'égalisation, en vain. Lupopo est à la 10e place au classement, avec vingt-quatre points après vingt et une rencontres disputées. Racing Club de Kinshasa se retrouve à la 8e place avec vingt-six points pour vingt et un matchs.

Egalité entre Dauphins noirs Rangers

Au stade de l'Unité de Goma dans la province du Nord-Kivu, il n'y a pas eu de but lors du match disputé sous la pluie entre le club local de Dauphin Noir et l'AC Rangers de Kinshasa. Les deux équipes se sont quittées sur le score nul de zéro but partout. Dauphin Noir compte dix-huit points en vingt-deux rencontres jouées et occupe la 13e position.

Pour sa part, l'AC Rangers se positionne à la 7e place, avec vingt-huit points en vingt-trois matchs joués. L'on rappelle que V.Club est allé dicter sa loi à l'AS Simba à Kolwezi par trois buts à un, avec un doublé de Fiston Mayele, ancien de Simba, et un but de Jésus Moloko Ducapel. V.Club est actuellement deuxième au classement avec quarante-trois points derrière le Tout-Puissant Mazembe (cinquante-trois points).