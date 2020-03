Cote d'Ivoire: Trafic des espèces protégées - 3,6 tonnes d'écailles de pangolin incinérées

Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwahi, a supervisé la destruction du stock, le mardi, à Abobo-N'Dotré, à l'occasion de la cérémonie commémorative de la Journée internationale de la vie sauvage.

Saisis en 2017 et 2018 par l'Unité de lutte contre la criminalité transnationale (Uct), plusieurs stocks d'écailles de pangolin, d'une quantité totale de 3,6 tonnes, ont été incinérés hier à Abobo N'Dotré, par le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwahi, en présence des ambassadeurs des États-Unis, Richard Keith Bell, et de la Grande Bretagne, Josephine Gauld.

C'était à l'occasion de la cérémonie commémorative de la Journée internationale de la vie sauvage, qui a pour thème, cette année, « Maintenir toutes les formes de vie sur terre ». L'initiative, au dire d'Alain Richard Donwahi, a pour objectif de marquer l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages.

« Cette action démontre que nous luttons contre le trafic illicite des animaux protégés, notamment le pangolin.

Nous allons continuer sur cette lancée en mettant également l'accent sur la répression », a déclaré le ministre des Eaux et Forêts. Il a ajouté que ces écailles étaient destinées à des trafiquants résidant en Asie et que plus de 600 kilogrammes d'ivoires d'éléphants ont été également saisis.

Josephine Gauld a réitéré l'engagement de la Grande Bretagne aux côtés de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre l'extinction des espèces protégées. Elle a insisté sur la nécessité d'informer les populations sur les enjeux de la conservation des animaux sauvages et de la biodiversité.

Richard Bell a fait savoir qu'il a tenu à être à cette cérémonie pour féliciter la Côte d'Ivoire pour ses efforts dans la lutte contre le trafic des espèces sauvages. Des efforts payants qui, selon lui, ont permis d'interpeller une trentaine de trafiquants et de les mettre à la disposition de la justice