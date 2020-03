Guinée: Audit du fichier électoral - Les experts de la CEDEAO en mission à Conakry

Suite au report des élections législatives et du référendum constitutionnel, l'organisation sous-régionale a dépêché, le 3 mars, une délégation en Guinée afin de trouver une solution à la crise guinéenne.

L'opposition guinéenne a exprimé ses attentes vis-à-vis de la mission de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). « Si c'est pour simplement constater la nature du fichier électoral, ce ne serait pas une bonne chose. Nous savons que la délégation de la CEDEAO a ses propres termes de référence qui vont au-delà de la question du fichier. C'est la raison pour laquelle sa venue est une bonne chose pour déblayer les voies permettant une sortie de crise solide et durable, y compris la question de l'abandon du projet constitutionnel », a-t-elle déclaré.

S'agissant de la confection d'un autre fichier électoral permettant de doter la Guinée d'un outil de manière définitive favorisant des élections transparentes et crédibles, l'opposition souhaite que « la délégation puisse contribuer à engager un dialogue constructif et responsable. C'est de cela que la Guinée a besoin ».

« L'OIF qui est beaucoup plus habilitée dans le cadre des processus électoraux a rendu déjà un avis qui est sans équivoque sur la qualité et la nature du fichier. Je pense que la CEDEAO en aucune manière ne remettra en cause les conclusions de l'audit et des conclusions de l'OIF. On espère que la CEDEAO sera là donc pour engager un processus permettant, par le dialogue, d'avoir une sortie de crise solide et durable », a déclaré Bah Oury.

Composée de trois experts spécialisés en matière d'audit de fichier électoral, la mission de la CEDEAO va séjourner en Guinée jusqu'au 13 mars en vue d'aider la Commission électorale nationale indépendante.