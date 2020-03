Seychelles: Prospection maritime en cours en vue du deuxième câble sous-marin des Seychelles

Geo Resolution - un navire de surveillance maritime spécialisé - est actuellement dans les eaux des Seychelles pour entreprendre des travaux de prospection sous-marine en vue de l'installation du deuxième câble sous-marin de la nation insulaire.

Le navire appartenant à la compagnie maritime EGS Survey, basée au Royaume-Uni, a effectué des sondages jusqu'à une profondeur de 5 000 mètres pour le nouveau système Pakistan East Africa Cable Express (PEACE). L'enquête a commencé de Mombasa au Kenya jusqu'au point d'atterrissage sur la plage de Persévérance - sur le côté nord-est de l'île principale de Mahé.

Le Seychelles Cable Systems (SCS) - l'entreprise locale qui entreprend le projet - a déclaré qu'une partie intégrante de la mise en œuvre du projet est l'enquête maritime pour établir l'itinéraire exact que le câble prendra jusqu'à son point d'atterrissage.

Des représentants de la société locale et des journalistes ont eu lundi la chance de visiter le navire, stationné juste au large des côtes Persévérance, alors qu'il entreprenait des travaux d'arpentage côtier.

Selon Benjamin Choppy, c'était aussi l'occasion de se rencontrer, d'interagir avec l'équipage et d'en savoir plus sur les travaux en cours et les difficultés rencontrées.

"La société possède une vaste expérience de travail avec le système PEACE qui a son origine en Asie. Le navire a les connaissances et a inspecté l'ensemble du système, et pas seulement aux Seychelles, mais de la mer Rouge, au Pakistan jusqu'au Kenya. Notre contrat avec la société est pour l'arpentage ici ", a expliqué M. Choppy.

Un représentant de Seychelles Cable Systems a rejoint l'équipe de Geo Resolution au Kenya et a eu la chance de superviser les travaux pour la nation insulaire. L'enquête a duré trois semaines.

"Notre représentant a veillé à ce que tout se passe bien et l'information reçue est qu'ils sont satisfaits du travail et qu'il n'y a pas eu de problèmes sérieux avec la route vers les Seychelles", a ajouté M. Choppy.

En septembre 2018, la société locale a signé un contrat avec Huawei Marine Networks (HMN) pour la construction d'une succursale sur le système PEACE pour connecter les Seychelles depuis le Kenya.

Le projet PEACE est mis en œuvre au coût de 20 millions de dollars et servira de sauvegarde pour relier les Seychelles - 115 îles de l'Océan Indien occidental - au reste du monde via un Internet plus rapide et plus fiable.

Ce câble sous-marin est le deuxième câble à fibre optique, après que le premier - le système des Seychelles d'Afrique de l'Est connecté depuis Dar Es Salaam, en Tanzanie - ait atterri il y a 10 ans.

Geo Resolution a délimité l'itinéraire que le câble empruntera de l'Afrique continentale à son atterrissage. Le reste du projet devrait se dérouler sans heurt et le système PEACE devrait atterrir en juillet 2021. Le système devrait devenir opérationnel à partir de septembre de la même année.

Il y a deux semaines, lors d'une consultation publique, les habitants de Persévérance ont eu un aperçu du projet. Ils ont également appris pourquoi la zone a été choisie pour l'atterrissage.

"Nous attendons les résultats officiels de l'enquête parce que nous avons maintenant les données brutes avec une analyse préliminaire. Nous attendons les résultats finaux, et nous n'avons pas vu de problèmes majeurs dans cette enquête", a conclu M. Choppy.