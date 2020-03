Congo-Kinshasa: La Cénco monte de nouveau au créneau

* « Il est inadmissible que le pays soit pris en otage par un accord occulte »

* « Nous assistons à un enrichissement illicite et scandaleux d'une poignée d'acteurs politiques »

Les évêques catholiques se sont réunis, pendant quatre jours, au sein du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco). Dans un message intitulé : « Coalition pour quel but ? » et diffusé hier lundi 2 mars 2020, ils dénoncent l'enrichissement illicite des animateurs du nouveau régime et la persistance de la corruption dans le chef des dirigeants qui, pourtant, sont appelés à combattre ces maux qui gangrènent la nation.

Dans ce message lu par le secrétaire général de la Cénco, l'abbé Donatien Nshole, les prélats catholiques font un constat selon lequel « beaucoup de problèmes auxquels le pays est confronté restent sans solutions adéquates, à cause de la crise qui mine la Coalition CACH-FCC. Il est inacceptable que le pays soit pris en otage par un accord qui, du reste, est occulte ».

Tout en saluant les initiatives des gouvernants, qui vont dans le sens du service du Peuple, notamment la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement de base, les efforts de régularisation de la paie des enseignants, les perspectives de lutte contre la pauvreté (... ),, les évêques membres du Comité permanent de la Cénco soulèvent des inquiétudes quant à la marche du pays.

En effet, « un an après l'alternance au sommet de l'État, des crises multiformes surgissent et font planer des inquiétudes sur le changement social vivement attendu ».« En même temps, nous assistons à un enrichissement injustifiable et scandaleux d'une poignée d'acteurs politiques au détriment de la grande majorité de la population ».

Ils dénoncent, par ailleurs, une tension préoccupante qui couve au sein de la coalition au pouvoir, se répercute sur la gouvernance et entame le fonctionnement de l'appareil de l'État.À ce propos, les évêques estiment qu'« il est inacceptable que le pays soit pris en otage par un accord qui, du reste, est occulte. L'on peut se demander à quoi sert cette coalition au pouvoir ! ».

Cependant, sans sombrer dans le pessimisme, les pères de l'Église catholique conseillent aussi au gouvernement de faire de son mieux pour réaliser les prévisions budgétaires votées en vue de l'amélioration des conditions de vie des Congolais et de proposer des réformes nécessaires et qui soient consensuelles, notamment de la Céni, de l'appareil judiciaire. Aussi, les évêques croient-ils en la capacité du pays à se relever. « L'essentiel est d'y mettre la bonne volonté et de s'y engager », écrivent-ils. Ci-après, l'intégralité du message.