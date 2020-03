Gabon: La branche de palme - Un moyen de communication traditionnelle qui traverse le temps

Le palmier, un arbre à plusieurs nécessité. Huile de palme, vin de palme, vers à soie, branche, tout ou presque est vital pour l'Homme. Ses branches jouent plusieurs rôles. Elles sont aussi un moyen de communication chez plusieurs communautés en Afrique en général et au Gabon en particulier. Elles sont le symbole annonciateur des évènements heureux ou malheureux

Avec la mondialisation et l'avènement des nouvelles technologies, la tradition gabonaise en particulier et africaine en générale se meurt. Cette réalité se traduit notamment par l'utilisation rarissime des outils de communications traditionnelles. Alors qu'ils sont nombreux et peuvent encore servir. On pense notamment au tambour (à membranes et surpieds), à la cloche, la trompe en ivoire, les sifflets, la branche de palme, les feuilles de bananiers, les chants et bien d'autres. Parmi ces instruments de communication, le seul dont la vie moderne ne parvient à s'en débarrasser est la branche de palme.

Elle est un puissant outil de communication traditionnelle qui a encore sa place dans le monde moderne. Comme au village, l'utilisation de la branche de palme est annonciatrice d'évènements : deuil, cérémonie de réjouissance (retrait de deuil et fête), la célébration de la venue dans la famille des jumeaux. En ville, elle s'est trouvée une nouvelle fonction. Elle indique l'endroit où les évènements ont lieu. La branche de la palme est présente dans toutes les étapes de nos vies. Sa présence nous rappelle que nous appartenons au peuple de la forêt.

Les palmiers, faut-il le rappeler, occupent une place à part dans le monde végétal, parce qu'ils comptent parmi les plus anciennes espèces de plantes depuis 80 millions d'années.Les palmiers sont des plantes parmi les plus utiles dans l'économie agricole des pays des zones tropicales où ils ne sont dépassés en importance que par les graminées. Toutes les parties de la plante sont employées de manière très variée.