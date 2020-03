Cote d'Ivoire: Lutte contre la mortalité maternelle - Plus de 32 millions de F CFA à mobiliser pour un centre de santé rural

La Fondation New Destiny veut réunir 32 240 000 FCfa pour construire, dans le village Bounta, dans le département de Biankouma, un centre de santé rural. Le projet était au cœur de la levée de fonds qu'a lancée la structure à l'occasion d'un cocktail de bienfaisance organisé à cet effet, jeudi dernier, à Azalaï Hôtel à Marcory.

L'objectif de cette collecte de fonds, a souligné la présidente de la Fondation New Destiny, Constance Kalou, « est d'offrir un meilleur accès aux soins de santé aux populations de Bounta et des villages environnants ». L'enjeu selon elle, est de promouvoir la santé maternelle et infantile dans les communautés rurales.

« Ces objectifs ne peuvent se concrétiser sans l'appui et le soutien de tous. Je vous invite donc à accompagner cette initiative à travers vos dons de diverses natures », a dit Constance Kalou à ses invités.

Le directeur de cabinet de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Hassane Thiam, a, au nom du Pr Ramata Ly-Bakayoko, félicité ses hôtes pour leur combat contre la mortalité maternelle et infantile.

« Redoublons d'effort et d'abnégation afin d'alerter l'opinion, d'inciter les décideurs et de motiver les bonnes volontés pour venir à bout de la mortalité maternelle néonatale et infantile dans notre pays », a-t-il exhorté.

La Fondation New Destiny a été créée en janvier 2016. Son action porte sur quatre axes : la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, l'amélioration de la santé maternelle et néonatale, l'accès aux soins des populations précaires en Côte d'Ivoire et l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales.