Maroc: Coup d'envoi du Raid Sahara Adventure Valladolid-Maroc

Le coup d'envoi de la 20ème édition du Raid Sahara Adventure a été donné, lundi à Valladolid (Nord de l'Espagne), à destination du Maroc, avec la participation de 20 pilotes notamment de la région de Castille et Leon, rapportent les médias locaux.

Les participants à ce raid, venus également des régions de Madrid et de Valence, se sont réunis devant la mairie de Valladolid, où ils ont été reçus par la conseillère de la culture et du tourisme, Ana Redondo, pour lancer cette édition, avant de faire le départ à bord de onze véhicules tout-terrain à destination de Tanger, précisent les médias.

Une fois arrivés à la ville du Détroit, les aventuriers espagnols s'élanceront sur les routes marocaines vers les provinces du Sud du Royaume, pour une expérience exaltante au cours de laquelle ils doivent parcourir quelque 5.000 km, à raison d'une moyenne de 500 km pour chacune des douze étapes du raid. Ils seront invités à vivre, onze jours durant, une expérience singulière dans laquelle aventure, sport et solidarité se mêlent parfaitement. Ils auront aussi à découvrir la richesse et la diversité de la culture et de la civilisation marocaines.

Animés par les valeurs de partage et de solidarité, les participants à ce raid vont aussi distribuer du matériel médical et des médicaments au profit notamment de la population et des hôpitaux des provinces du Sud du Royaume, en particulier ceux de la région de Merzouga, ainsi que du matériel sportif, outre la mobilisation d'une unité médicale mobile de Madrid.

Parmi les pilotes prenant part à ce challenge, figurent plusieurs participants au championnat espagnol de rallye tout-terrain et à la dernière édition du Rally de Dakar.

Le retour à Valladolid est prévu pour le 14 mars.