Madagascar: Les mots de Erwan Man-Waï - Économie Bleue

« Après un Master 2/MBA en Management, Business & Entrepreneuriat ainsi que des expériences professionnelles diverses en Europe, je me suis spécialisé dans l'Alimentation-Nutrition-Santé avant de revenir sur Madagascar pour tenter d'apporter du changement sur ce secteur d'activité.

En parallèle, ma passion pour l'entrepreneuriat m'a fait intégrer les membres actifs de Make Sense (une association faisant la promotion de l'entrepreneuriat social et aidant les entrepreneurs à trouver des solutions à leur problématique), participer à de nombreuses activités liées aux sujets de l'entrepreneuriat à impacts positifs et cô̂toyer des experts et pionniers promouvant de nouveaux modèles qui permettent de concilier développement économique avec l'Humain et la Nature», explique-t-il.

Le 25 février, Erwan Man-Waï a animé un atelier des candidats de Make The Choice Madagascar qui avait pour objectif d'ouvrir de nouvelles façons de penser l'économie et de donner les mots-clés nécessaires aux candidats qui souhaitent développer les sujets les concernant, pour identifier des améliorations ou des innovations à apporter à leur modèles économiques. Dès la fin de l'atelier, près d'un tiers avait pu identifier en quoi l'atelier leur permettait d'appliquer ces nouvelles idées à leur projet. L'Économie Bleue à laquelle il fait référence est un concept qui trouve son origine en 2009, par Gunter Pauli. Ce dernier a publié un livre comme rapport officiel du Club de Rome. Le «Bleue» vient de la couleur de la planète Terre vue de l'espace et se juxtapose à l'économie «Rouge» du capitaliste (consommation et endettement) ainsi qu'à l'économie «Verte» qui offre des produits qui sont censés être durables (pour l'Humain et l'Environnement) et surtout plus cher que des produits classiques.

Dans l'Économie Bleue, les produits doivent être pensés pour être durables dès leur conception et leur chaine de production tout en étant moins chers que le produit classique. Aussi, un produit peut-il ne plus exister et être remplacé par un service si l'analyse du besoin valide que sa production et son usage classique apportent plus de déchets que de plus-value. L'Économie Bleue vise à avoir un monde imitant la Nature et donc un monde sans déchets, sans chômage, sans pauvreté́ et centré sur l'Humain. Le concept d'économie bleue existe à Madagascar, mais à trop petite échelle et de façon artisanale et éparpillée. L'Économie Bleue globalise des concepts existants et propose d'incorporer l'ensemble à une vision globale pour maximiser les impacts et faciliter le changement des habitudes.

Il faudrait donc que les actions existantes soient supportées par les autorités ou mises en avant et adoptées par tout le secteur privé afin d'avoir un impact territorial voire national visible. « La Nature possède 3,5 milliards d'années d'expérience. Il n'y a pas meilleur professeur ni meilleure économe de commerce que la nature. L'Etre Humain doit se réconcilier avec la Nature et les entrepreneurs doivent comprendre qu'ils peuvent gagner beaucoup plus d'argent et de façon plus efficace en abandonnant le modèle actuel pour petit à petit migrer vers l'Économie Bleue et les concepts qui s'y rattachent (économie circulaire, économie de la connaissance, économie symbiotique, etc.) Pour les entrepreneurs qui débutent, il est plus facile d'intégrer les concepts de l'Économie Bleue dès la modélisation de leur activité », suggère t-il.