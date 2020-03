Madagascar: Investiture du gouverneur - Le développement exclusif comme leitmotiv

Ouverture et confiance mutuelles. On peut résumer ainsi le premier discours de Vy Vato Rakotovao Rakotomaditra, premier gouverneur de la région Vakinankaratra lors de la cérémonie de son investiture au jardin du Palais de la région, hier. Comme pour les membres du gouvernement, les gouverneurs de région, on attend la réalisation des contrats-programmes qui leur sont confiés.

C'est dans ce cadre que le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a mis le point durant son discours. Il a ainsi martelé que les programmes de développement de la région devaient suivre les 13 points inscrits dans la politique générale de l'État. Conscient de la grande responsabilité qui l'attend, le nouveau gouverneur a annoncé l'ouverture de son équipe à tous ceux qui ont la volonté de développer la région. « Notre bureau sera toujours ouvert à l'échange et à la proposition des projets qui pourront contribuer au développement socio-économique de cette région », annonce-t-il.

Outre le montage et la réalisation des projets de développement dans tous les secteurs, l'amélioration de la production agricole et l'appui aux classes vulnérables, telles les femmes et les enfants, ainsi que le développement des jeunes dans le domaine du sport et de la technologie, le renforcement de la lutte contre la corruption et l'insécurité fait partie des programmes du gouverneur du Vakinankaratra et son équipe. L'exploitation du domaine culturel, le développement du tourisme et la préservation de l'environnement ont été également annoncés durant cette cérémonie précédée de la passation de pouvoir entre le chef de la région par intérim, Timothé Rakotomahandry, qui a assuré le fonctionnement de la région durant onze longs mois et lui.

Dirigée par la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamahasoa, et en présence de trois membres du gouvernement, Tianarivelo Razafimahefa, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, le garde de Sceaux, ministre de la Justice Johnny Richard Andriamahefarivo et Andriamanohisoa Maherijaona, ministre des Télécommunications et du développement numérique, la cérémonie a été une occasion pour présenter officiellement les réalisations du staff sortant et la présentation de la nouvelle équipe du gouverneur.