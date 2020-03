Madagascar: Hydrocarbures - Deux sociétés contraintes de quitter les îles Eparses

Fin silencieuse. C'est à l'indifférence de l'opinion à Madagascar qu'un communiqué conjoint de deux ministères français annonce la cessation du renouvellement des permis de recherches en mer visant les explorations dans toute la France et aussi aux îles Eparses. En date du 20 février, cet arrêt des activités en rapport à la recherche d'hydrocarbures, résulte de la décision du gouvernement français de refuser de « prolonger le permis exclusif de recherches en mer de Juan de Nova maritime profond situé au large des îles Eparses ». Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire et sa collègue en charge du département ministériel de la transition écologique,Elisabeth Borne, ont également mentionné dans le communiqué conjoint la décision selon laquelle, « il n'y aura donc plus en France de forage d'hydrocarbures en mer ».

Tous les journaux français ont relayé la nouvelle en début de cette semaine en évoquant expressément les « îles Eparses », dont le règlement de la question a été évité par le chef de la diplomatie française Jean Yves Le Drian, alors de passage à Madagascar au même moment où ses collègues du gouvernement français ont sorti le communiqué touchant au refus de prolonger le permis de recherche à deux sociétés en exploration sur l'îlot de Juan de Nova, faisant partie des îles Eparses. Par son initiative propre sur fond d'une politique écologique, la France suspend tous les forages en mer sur tous les territoires où est agité le drapeau tricolore. à Madagascar, le mutisme est consommé malgré l'engouement pour la rétrocession des îles Eparses l'an dernier.

Deux compagnies pétrolières

L'occasion de la visite de Jean Yves Le Drian, ministre français des affaires étrangères, n'a pas été saisie pour aborder ouvertement les îles éparses. Tôt avant l'arrivée du chef de la diplomatie française, la page facebook France Diplomatie, liée au ministère des affaires extérieures de la France, parle de « la sécurité maritime, le développement économique et la lutte contre les dérèglements climatiques », comme thèmes abordés dans le cadre de la tournée de Jean-Yves Le Drian à Maurice, à Madagascar, au Mozambique. L'importance économique des îles Eparses dépasse largement le simple contexte politique dans lequel est placée dès le début la négociation entre la France et Madagascar.

Dans l'Hexagone, faire allusion aux îles Eparses, c'est évoquer « les poches de gaz » qui pourront s'y trouver, justifiant par-là la bataille judiciaire close en 2018 entre les deux sociétés exploratrices d'une part, la Sapetro et la Marex Petroleum, et d'autre part, le ministère français de l'écologie. à l'origine du litige s'est trouvée la demande de Sapetro et Matrex à continuer de prospecter les eaux de l'îlot corallien de Juan de Nova. Les deux compagnies pétrolières - américaine et nigériane - ont finalement eu gain de cause deux ans après leur demande en justice au tribunal de Saint-Denis à l'île de la Réunion.

L'avenir des deux compagnies est maintenant remise en cause déjà que leur permis prolongé a été valide jusqu'à la fin de 2018. 63 millions d'euros au début puis 45 millions d'euros supplémentaires, selon la presse française, ont été les montants déjà évoqués par les deux compagnies en termes d'investissements dans la zone maritime entourant Juan de Nova. Pour l'heure, ni des entreprises françaises ni des entreprises malgaches n'ont émis le vœu de faire des activités dans les îles Eparses, laissant ces terres sous l'emprise de l'océan vers un souci écologique de simple conservation par protection de la biodiversité