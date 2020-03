Madagascar: MB2ALL - Les champions récompensés

Pour démarrer en beauté la saison, la grande famille du Madagascar basketball to all (Mb2all) et du Madagascar badminton to all se retrouve à l'occasion d'un événement plutôt festif.

Les dirigeants, les joueurs et joueuses ainsi que les parents ont procédé ce samedi à l'espace Langano à Ambatobe à leur présentation de vœux. Dans la foulée, le président du club, Jean Claude Rakotomalala, et son équipe, ont remis des certificats et médailles aux champions et méritants des deux dernières saisons 2018 et 2019.

MB2All basket a été créé le 23 juillet 2010 et compte quatorze équipes dont les U12, 14, 16, 18, 20 garçons et filles, N1B et N1A hommes et dames. En résumé, ce club phare du pays a remporté depuis 2011 vingt quatre titres nationaux, trente deux titres régionaux et deux coupes du Président.

Le club de l'ancien chef de région Analamanga, Ndranto Rakotonanahary, a engrangé durant la saison 2019 cinq titres nationaux et cinq régionaux. Le club de badminton a vu le jour l'an passé. Ses badistes ont déjà illuminé leur club en arrachant deux titres chez les U13F et U11G lors du tournoi d'ouverture dédié aux jeunes à la fin février.

Et au mois de janvier, Tokiniania et Soaninaina avaient remporté le titre national en double mixte série A. «L'objectif est d'engranger le maximum de titres nationaux, surtout de les conserver puis de participer à des compétitions continentales », a lancé le président du club lors de la cérémonie de présentation de vœux.