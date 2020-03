Algérie: Energie - Arkab invite les entreprises allemandes à s'engager davantage en Algérie

Alger — Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab a invité mardi à Alger, les entreprises allemandes à s'engager davantage en Algérie, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Lors d'une rencontre avec l'ambassadrice d'Allemagne en Algérie, Mme Ulrike Knotz, accompagnée par Mme Rebbaka Hiltz, point focal pour le partenariat énergétique Algéro-allemand, M. Arkab , qui a relevé "la bonne coopération dans le cadre du partenariat algéro-allemand, a invité les entreprises allemandes à s'engager davantage en Algérie et réaliser des projets concrets avec les entreprises algériennes en citant le développement de l'initiative Desertec", précise la même source.

Cette entrevue a été également une occasion pour les deux parties d'examiner l'état des relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et l'Allemagne dans le domaine de l'énergie, qualifiées d'"excellentes", et les perspectives de leur développement.

Il ont également discuté des importantes opportunités offertes en matière de partenariat notamment dans les domaines de la transition énergétique, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la formation et le transfert de technologie et du savoir-faire.

Pour sa part, Mme Knotz a salué la coopération entre l'Algérie et l'Allemagne en exprimant l'intérêt des entreprises allemandes à travailler davantage en Algérie et faire bénéficier les entreprises algériennes de l'expérience et du savoir-faire allemand notamment dans le domaine des énergies renouvelable et de la formation.

L'ambassadrice a, à cette occasion, remis une invitation à M. Arkab pour participer à la 6ème conférence "Berlin Energy Transition", qui se tiendra à Berlin les 24 et 25 Mars 2020.