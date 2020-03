Algérie: Tribunal Sidi M'hamed - Début du procès de Karim Tabou

Alger, — Le procès de Karim Tabou, militant et porte-parole de "l'Union démocratique et sociale (UDS, non agréée)", a débuté mercredi au tribunal de Sidi M'Hamed d'Alger.

Karim Tabou a été placé en détention provisoire le 12 septembre dernier à la prison de Koléa (Tipasa), pour "atteinte au moral de l'Armée" et à "l'unité nationale", et "incitation à la violence".

Karim Tabou (46 ans) préside une formation politique non agréée, dénommée "l'Union démocratique et sociale (UDS)". Il a été premier secrétaire du parti du Front des forces socialistes (FFS) entre 2007 et 2011.