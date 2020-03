Algérie: Le Premier ministre présente ses condoléances à la famille du défunt Yahia Guidoum

Alger — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé un message de condoléances à la famille de l'ancien ministre, Pr Yahia Guidoum, décédé mardi à l'âge de 79 ans.

En cette douloureuse circonstance, poursuit M. Djerad, "je ne puis que me résigner à la volonté d'Allah et vous exprimer mes sincères condoléances et compassion, priant Allah le Tout-Puissant d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et d'assister les siens en leur accordant patience et réconfort". "A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons", a conclu le Premier ministre.