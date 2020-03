Tunisie: Volleyball | Coupe de Tunisie - Huitièmes de finale - Les grands à l'abri...

Priorité aux spécialistes de l'épreuve EST, CSS, ESS contre des divisionnaires qui n'ont pas la moindre chance.

La compétition nationale cède la scène ce soir aux huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie. Le tirage au sort orienté a voulu mettre trois équipes engagées dans la course au titre du championnat face à des adversaires concernés par le maintien.

L'unique rencontre entre deux équipes du groupe du play-off est celle qui aura lieu à la salle Zouaoui où le tenant du titre, l'EST, offrira l'hospitalité au club olympique de Kélibia.

Le reste des duels se jouera entre des équipes de la Nationale A et des clubs divisionnaires. Inutile de dire que Dame coupe nous réserve une surprise puisque toutes les confrontations ne sont pas tout à fait équilibrées à l'exception de celle de Bousalem.

Une chose est sûre : quatre équipes de la division suprême sont condamnées dès ce premier tour à quitter l'épreuve.

Nous voyons mal le COKélibia, l'UST Sfax et le Tunisair Club tenir le coup et résister à la pression des grosses cylindrées, respectivement l'EST, le CSS et l'ESS. Seul l'ASMarsa devra prendre son déplacement au sérieux. Les Marsois iront à Bousalem. Les forces paraissent égales dans ce duel qui sera suivi avec beaucoup d'intérêt. D'autant que Mouloudiens et Marsois tiennent à avancer en coupe de Tunisie.

Trois rencontres sont programmées à la banlieue sud où le sort de la qualification pour le prochain tour pourrait basculer en faveur de la Saydia, à Boumhel, face au Club local BBS, du CSHLif en accueillant le CVMonastir, et enfin en faveur de l'ASTélécoms Sfax à Radès et au détriment de l'Etoile Radésienne.

A Carthage, l'Aigle de Haouaria dispose de réelles chances pour décrocher son billet de passage aux quarts de finale au détriment de l'équipe locale concentrée plus que jamais sur son retour en Nationale A.

T.HAJLAOUI

Programme

Tunis (salle Zouaoui)

18h00 : EST-COK (Nemsi-Ben Chikha)

Sfax

18h00 : USTS-CSS (Hidri-Tounsi)

Sousse

18h00 : ESS-TAC (Saïda-Ouafi)Bousalem

18h00 : MSB-ASM (Kouki-Jrad)Boumhel

18h00 : BBS-SSBS (Meselmeni-Najjar)

Hammam-Lif

19h00 : CSHL-CVM (Dhabeb-Oueslati)

Radès

18h00 : ESR-ASTS (Soueîd-Grari)Carthage

18h00 : Usc-Ash (Hriz-Chebil)