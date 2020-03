Tunisie: Handball | Coup d'envoi aujourd'hui à Béni Khiar du 15e championnat arabe des clubs - La Tunisie, capitale du hand arabe

CA, Béni Khiar et expatriés représenteront la Tunisie

Le rideau se lèvera, cet après-midi, sur le 15e championnat arabe des clubs vainqueurs de coupe dont les rencontres se dérouleront à la salle de Béni Khiar. En attendant les premières escarmouches sur le parquet, deux remarques s'imposent :

- Primo : la salle de Béni Khiar, en dépit de son exiguité, a été finalement préférée à celle de Hammamet pourtant plus spacieuse et répondant largement aux normes d'exploitation internationales. Ce choix, qui a surpris tout le monde, aurait été dicté par la volonté de la fédération de rendre hommage au club local qui a, il est vrai, beaucoup donné au handball tunisien.

- Secundo : contrairement à celles qui l'ont précédée, cette 15e édition sera plus maigre, puisque seules... six équipes ont confirmé leur participation. Ainsi, l'absence des clubs des Emirats, du Bahreïn, de l'Algérie et surtout de l'Egypte, risque fort bien d'influer négativement sur le spectacle, voire sur la... crédibilité même de ce mini-tournoi !

Affaire tuniso-tunisienne

La Tunisie y sera représentée par le Club Africain et El-Baâth Sportif de Béni Khiar. Mais dans le même temps, le handball tunisien y marquera une présence imposante avec la participation de nos expatriés Sobhi Saïed, Marwane Megayez et Houssem Romane (Achamel qatari), Jihed Jaballah (Al Ahly Qatari), Sami Yassine, Khaled Hadj Youssef, Wajdi Senane et Anis Zouaoui (Al Arabi Qatari), Seïf Hmida et Ridha Frad (Al Khalij d'Arabie Saoudite). Soit pas moins de dix joueurs tunisiens, tous des ex-internationaux (excusez du peu).

Par ailleurs, deux entraîneurs parmi nos techniciens, exerçant dans les pays du Golfe, seront de la fête. Il s'agit de Zouheïr Ben Messaoud (Al Khalij) et Kamel Hdider (Achamel Qatari).

Dans la foulée, Clubistes et Khiaris se sont, à l'occasion, renforcés en enrôlant, à titre de prêt, les Etoilés Nidhal Amri et Oussama Ghachem, pour le CA et Marouane Soussi (CSSakiet Ezzit) et Bilal Hmam (ESS) pour l'EBSBK. Comme on peut le constater, tous ces renforts sont si importants que tout porte à croire que la lutte pour le sacre sera une affaire tuniso-tunisienne.

Signalons qu'en marge de cette compétition, l'Union arabe de handball organisera un stage d'entraîneurs pour l'obtention du diplôme de 1er degré délivré par l'IHF (Fédération internationale de handball).

Les travaux de ce stage seront dirigés par la Tunisienne Nahla Boudhina Ben Brahim et le Français Betis Gérard.

Programme de la 1ère journée

14h00 : Achamel-Al Khalij

16h00 : Al Arabi-Al Ahly

18h00 : CA-EBSBK