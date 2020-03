Tunisie: Coronavirus | Recommandations d'hygiène à suivre pour se protéger - Ne pas céder à la psychose

Une frange de la population tunisienne cède à la panique au lieu d'avoir un comportement responsable loin des surenchères et de la psychose.

Ça y est, toute la Tunisie est avertie et est désormais sur ses gardes suite à l'annonce officielle avant-hier lundi, du premier cas avéré d'un patient atteint du nouveau coranavirus. Les magasins sont depuis lors pris d'assaut et submergés par des consommateurs inquiets du sort que leur réserve cette épidémie mondiale sur notre territoire.

D'un autre côté, les pharmacies n'ont plus les fameux masques de protection contre les effets du rhume et de la toux indispensables pour la prévention du risque de contamination par un virus potentiellement mortel. Certains médecins ont carrément recours aux masques verts utilisés pour la chirurgie au moment d'ausculter leurs patients pour éviter toute mauvaise surprise ou fait improbable. De son côté, le Dr Nabil Jellazi, médecin généraliste et spécialiste en chirurgie esthétique, a communiqué pour avis public, les mesures préventives qu'il faut adopter pour ne pas contracter le Covid-19 plus connu sous l'appellation coronavirus. Suite au premier cas déclaré lundi dernier en Tunisie d'un homme en provenance d'Italie par bateau, un «homme averti en vaut deux».

Raison pour laquelle tous les Tunisiens doivent s'armer de patience et adopter des gestes sûrs et opportuns pour freiner la propagation du virus sur notre territoire.

Adopter les bons gestes

Il faut se laver fréquemment les mains en utilisant une solution hydro-alcoolique ou simplement à l'eau et au savon. Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement et jeter le mouchoir immédiatement après, puis se laver les mains. Il faut éviter les contacts proches avec les personnes qui ont de la fièvre et qui toussent.

En cas de fièvre, de toux et de difficultés à respirer, il faut consulter un médecin sans plus tarder et lui indiquer les voyages effectués. Pensez à appeler directement le SAMU tunisien (190) ou le Centre des opérations sanitaires stratégiques (ShocRoom) au 80101919 qui dispose d'une équipe de garde.

Le médecin a posté sur sa page facebook le message suivant: «Si vous avez séjourné dans une région où il y a eu des cas de coronavirus, à votre retour et dans les 14 jours suivant votre séjour, il convient d'appliquer les recommandations sanitaires suivantes : surveiller la température deux fois par jour, porter un masque chirurgical en présence de l'entourage et en dehors du domicile. Réduire les activités non indispensables (cinéma, hypermarchés, stades, restaurants, soirées... ) et la fréquentation de lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, établissements d'hébergement pour personnes âgées... ).»

L'épidémie touche actuellement de nombreux foyers et régions dans le monde à l'exception d'une grande partie de l'Afrique ou de l'Amérique latine. La Chine et les pays frontaliers d'Asie sont les plus touchés par cette épidémie qui alimente la chronique quotidienne avec plus de 2 000 morts. Depuis que l'Italie a été sévèrement touchée ainsi que les pays voisins de la Tunisie ayant enregistré des cas disparates, on se doutait bien que la Tunisie subirait le même sort tôt ou tard.

Gageons que nos institutions sanitaires ainsi que la population locale sauront contrecarrer l'avancée de l'épidémie du coronavirus. Par ailleurs, la Tunisie est entrée dans le stade 2 de l'épidémie mondiale du coronavirus, tandis qu'en France ou en Italie, ils sont déjà au stade 3 ce qui risque d'entraîner la fermeture des établissements scolaires par exemple et la suspension des matchs.

A ce titre, les écoles du programme français en Tunisie ont averti les parents et enfants ayant séjourné à l'étranger afin de prendre les mesures nécessaires. Dernier point de taille, le comportement consumériste des Tunisiens qui achètent sans compter les produits de base et compulsivement dans les rayons des supermarchés comme si une guerre se préparait...