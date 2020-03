Tunisie: Restructuration des banques publiques | Deux questions à M. Abdelaziz MAATOUG, retraité de la société tunisienne de banque - Les avantages de la digitalisation

interview

Dans le cadre de notre dossier sur les banques, nous avons contacté M. Abdelaziz Maatoug, retraité de la STB, qui a bien voulu répondre à nos deux questions.

Quelle est l'importance de la digitalisation dans les banques ?

La digitalisation bancaire n'est autre que la numérisation des services bancaires dans le but de mieux servir le client et notamment de réduire les risques. Donc, la digitalisation signifie la conversion au format numérique de tout ce qui est manuel ou sur papier. L'avantage principal se résume donc dans la simplification de la vie du client par la gestion de toutes ses opérations en un seul endroit, à tout moment et en tout lieu.

Quels sont les défis à relever par les banques au cours de la prochaine période ?

La digitalisation bancaire présente de nombreux avantages, mais elle comporte des sérieux risques opérationnels... Sachant que plusieurs de nos banques manquent encore d'agilité pour une transformation profonde de leur culture pour améliorer les interactions avec les clients...

D'autre part, le passage à une étape suprême (ou finale, si on ose le dire) de digitalisation nécessite de penser sur la façon de protéger les données et les informations liées aux comptes des clients avant de passer à la banque qui fait appel à la notion de Big data et de Cloud...