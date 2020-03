Tunisie: Karaté | Grand Prix D'Autriche - Chahinez Jammi et Thameur Slimani, les plus en vue

Le duo confirme ses bonnes dispositions et sa forme du moment.

1. 186 karatékas venant de 123 pays ont pris part récemment au Grand Prix d'Autriche. Notre pays a été représenté par quatre athlètes. Il s'agit de Bouthaina Hasnaoui (-61 kg), Chahinez Jammi (plus 68 kg), Nader Azouzi (-60 kg) et Thameur Slimani (-84 kg). Chahinez Jammi et Thameur Slimani étaient les plus en vue en remportant maints combats. En débutant en force, Chahinez a battu au premier combat une Australienne par le score de (7-3). Puis elle a enchaîné en prenant le meilleur sur une Américaine (4-0). Néanmoins, elle n'est pas parvenue à résister au troisième combat face à l'Iranienne Hamida Abbasolie, championne du monde. Au repêchage, notre championne était malchanceuse. Elle a été piégée par une Bulgare qui l'avait battue dans deux tournois précédents à deux reprises. Toutefois, leur combat lors de ce tournoi d'Autriche s'est soldé par un nul (2-2). La Bulgare a été déclarée vainqueur par avantage au score. Pour sa part, Thameur Slimani a commencé la compétition en réalisant deux victoires consécutives aux dépens d'un Vénézuélien (5-0) et un Brésilien (2-1). Mais au troisième combat, l'expérience a prévalu. Notre Karatéka a été battu par l'Iranien Zabiollah, 5 fois champion du monde par le score de (0-2).

Légers progrès

Si Bouthaina Hasnaoui (-61 kg) a été éliminée dès le premier combat par une Russe, Nader Azouzi (-60 kg) a enregistré, lui, de légers progrès. Après avoir battu un adversaire de Hong Kong au premier combat par avantage de score (1-1), il a été défait par l'Iranien Hamed Abdallah, champion d'Asie. «Azouzi commence à retrouver son niveau habituel. Il sera au point au bon moment. Pour les autres, ils se sont bien comportés en remportant 2 à 3 combats face à des adversaires chevronnés», a confié le DTN Said Belhassen.

Karaté One

Les quatre karatékas Nader Azouzi, Thameur Slimani, Bouthaina Hasnaoui et Chahinez Jammi qui préparent le tournoi qualificatif aux Jeux olympiques devant avoir lieu les 7, 8 et 9 mai 2020 en France, participeront au karatéka One qui se déroulera du 13 au 17 de ce mois au Maroc. Par la suite, il est fort probable qu'ils prennent part au Grand Prix d'Espagne.