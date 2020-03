Tunisie: Basketball | Play-off (8e journée ) USM-ESR - Le choc

Un duel qui n'a pas de gros enjeux mais qui peut être un avant-goût des confrontations pour le titre.

On jouera ce soir la 8e journée du play-off avec toujours ce rythme accéléré après les trêves. Avec ce calendrier très mal préparé et géré, on ne peut pas avoir un championnat de qualité ni de clubs réguliers qui peuvent envisager de gagner sur la scène arabe et continentale. Et, d'ailleurs, ce play off est pratiquement sans grand intérêt : trois clubs ont mis les pieds au super

play-off, à savoir l'USM ( qui fait cavalier seul), l'ESR et la surprenante DSG. Il reste à déterminer le 4e club qualifié à ce super play off parmi trois clubs engagés, la JSK, le CA et l'ESS (qui a un point en moins que ce duo). Il reste également de voir l'ordre définitif des clubs qualifiés pour connaître le programme des matches et l'avantage du terrain, même si l'USM a franchi un très grand pas pour s'offrir la première place. Les Monastiriens vont officialiser leur leadership en cas de victoire ce soir devant l'ESR dans le choc du play off. Un choc où l'enjeu n'est pas colossal mais où l'USM de Abada et Lahiani va essayer d'imposer sa supériorité et battre une ESR qui reste solide malgré le dégraissage de l'effectif. Psychologiquement, c'est un match où les deux entraîneurs peuvent compter beaucoup pour l'avenir. La salle de Monastir sera chaude et spectaculaire pour ce choc attrayant du championnat. On suivra également le match DSG-CA pour voir le comportement de la Dalia qui fait des progrès énormes sous la conduite de son entraîneur Ryadh Ben Abdallah. Les Capbonais reçoivent un CA en pleine crise de résultats et qui cherche à assurer la place qui reste pour le super play-off. La DSG joue pour le classement et pour rester sur la vague des succès. Quant au match ESS-JSK, il compte énormément pour les deux clubs qui entretiennent l'espoir de passer au super play-off. Pour la JSK, il est urgent de gagner et d'éliminer un concurrent direct, et de se rassurer après la frustrante défaite face à la DSG qui a coûté la place de Monem Oune.

Le programme

Sousse : 16h00 ESS-JSK

Rafik El Herguem, Monastir : 18h00 Usm-Esrgrombalia : 18h00 Dsg-Ca