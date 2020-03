Ile Maurice: Attouchements - Son époux lui demande d'accepter les avances de son cousin...

Dimanche 1er mars, 23 heures : une jeune femme se réveille par les caresses de celui qu'elle croit être son époux. Lorsque les gestes d'amour se font de plus en plus violents, elle réalise qu'il s'agit en fait de son beau-frère.

Ce dernier se met à lutter avec elle. Et les cris de la jeune femme alertent son époux. Mais, au grand dam de la femme, le planteur, 33 ans, pose un matelas dans la cuisine et demande à son épouse, 29 ans, d'avoir des relations sexuelles avec son cousin.La jeune femme, une cuisinière habitant l'Escalier, a porté plainte au poste de police de la région lundi. Elle a expliqué que son cousin et son mari avaient pour habitude de se livrer à des parties de beuveries.

Ce jour-là, elle était déjà au lit pendant que son époux et son cousin consommaient des boissons alcoolisées. Un peu plus tard, ce dernier est donc passé à l'action, avec l'approbation du mari.La jeune femme a pu enregistrer la conversation entre les deux hommes et s'est enfuie pour se rendre chez son frère.Quant aux deux hommes, ils ont été arrêtés, lundi, pour attouchements sexuels et ont été interrogés. Ils ont été autorisés à rentrer après leur interrogatoire.