Ile Maurice: Vol dans un pensionnat - Ils repartent (presque) nus...

Ils sont tombés des nues en se réveillant le dimanche 23 février. Un couple, qui souhaitait faire une escapade en amoureux dans un pensionnat du Nord, s'est fait voler ses effets personnels d'une valeur de Rs 23 900... Entre autres.

Gênée et perdue, Marie-Noëlle (prénom d'emprunt) a du mal à se remettre de ce qui lui est arrivé le samedi 22 février. Alors qu'elle dormait en compagnie de son petit ami, en tenue d'Ève, dans un pensionnat du Nord, quelqu'un a pénétré dans leur chambre et leur a volé leurs effets personnels. «C'est le quatrième samedi d'affilée que je viens dans ce pensionnat. Mon copain et moi avions confiance, on n'a jamais pensé qu'une telle chose pouvait nous arriver», raconte la quinquagénaire.

Cette dernière explique que Robert (prénom d'emprunt) et elle se connaissent depuis deux mois. Ils sont tous deux séparés de leurs anciens conjoints et ont des enfants. Alors ils ont voulu mener leur idylle en secret, comme dans les romans d'amour, avant de l'annoncer à leurs proches. «Nou pa ti anvi bouskil bann zafer. Nou ti anvi fer tou petit à petit akoz samem nou ti pé al pas létan ansam dan pansiona pou respekté nou lakaz.»

Ce jour-là, comme à l'accoutumée, ils sont arrivés dans l'après-midi et ont loué «lasam pli ser avec balcon en face ar lamer». Après avoir avalé un dîner en take-away et quelques bières, ils se sont mis au lit pour laisser libre cours à leur passion. «Mo rapel vers minwi koumsa monn gagn somey. Monn res san linz mwa mé mo kopin inn met so boxer linn dormi selman li.»

Lorsque les tourtereaux se réveillent vers 6 heures le dimanche matin, ils ont le souffle coupé et ce n'est pas à cause de leur nuit torride malheureusement. «La porte coulissante qui donnait sur le balcon était ouverte, mon sac qui était sur l'une des chaises avait disparu, ainsi que le téléphone et le portefeuille de mon copain qui étaient sur la table. Dan sac-la ti ena mo linz, 6 000 roupi, mo parfum ek enn lasenn en or ki li ti donn mwa pou Saint-Valentin.» Son copain a aussi perdu une grosse somme d'argent en sus de ses cartes bancaires.

Est-ce que Marie-Noëlle a dû repartir du pensionnat enveloppée dans un drap ? «Non, granmersi mo linz lavey ti akrosé dan saldébin... » Les voleurs ont également épargné les vêtements de Robert. Par contre, ils ont dû demander de l'argent en emprunt au gérant du pensionnat et à des policiers pour rentrer chez eux...

Alors que l'enquête suit son cours pour connaître l'auteur du vol, cette mésaventure a au moins apporté quelque chose de positif dans la relation de Marie-Noëlle et Robert. «Mo maziné sa dimounn kinn kokin-la inn trouv mwa en tenue d'Ève, mo ti kapav mor. Anplis monn bizin koz manti lakaz. Sa inn fer nou reflesi, inn ler pou nou aret al dan pansiona. Nou pé réglé enn bann zafer apré nou pou koz ek nou fami ek nou pou avoué nou rélasion... »