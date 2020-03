Ile Maurice: Anse-jonchée - Petit village intemporel

Le Sud de l'île est très souvent dit la côte la plus authentique de Maurice... On y trouve de tout : de magnifiques plages, des paysages sauvages avec des montagnes et des champs de canne à perte de vue et, surtout, des villages animés. Ainsi, perdu dans ce paysage campagnard, se cache Anse-Jonchée.

Abritant environ 200 habitants, Anse Jonchée est un lieu de convergence de deux villages : Bois-des-Amourettes et Bambous-Vi- rieux. Se balader ici, où la vie avance lentement offre un réel dépaysement. On se croirait dans un autre pays, à mille lieux de la vie bourdonnante des autres régions de l'île. Plusieurs îlots sont répartis au-delà du lagon, notamment l'Ile-aux-Fouquets, l'Ile de la Passe et l'Ilot Vacoas.

Dans ce village, la vie s'enrichit de la pêche et du jardinage. «Ici, beaucoup d'entre nous sommes des pêcheurs, petits planteurs ou des laboureurs», dit Mario, 56 ans, que nous rencontrons au bord de la route. «Ces petits métiers que nous faisons sont notre seul gagne-pain», dit-il. Comme dans la plupart des villages côtiers, beaucoup sont propriétaires de pirogues et apprennent tôt à pêcher.

Anse-Jonchée offre d'ailleurs une magnifique vue sur la baie de Mahébourg et la chaîne de montagnes de Grand-Port. «Nous sommes fières de notre magnifique petit village qui offre un paysage naturellement pittoresque et une belle vue panoramique», lance Cindy, assise devant sa demeure, en compagnie de sa fille, qui profite du beau temps.

Néanmoins, entre la belle vue panoramique et les eaux turquoises, Anse-Jonchée n'a jamais connu de développement, avancent des habitants : «Devlopman pa finn ena isi.» Lorsqu'il s'agit de construire ou de développer un site, les membres du District Council de la région et le gouvernement sont toujours en train de construire ou d'innover Bois-des-Amourettes, Bambous-Virieux, Quatre-Sœurs, entre autres et ne modernisent jamais ici. Les habitants n'attendent plus. Ils embellissent eux-mêmes leur petit village, pour leur bien-être.

Anand Choolun soutient aussi qu'il n'y a jamais eu de développement dans le village. «Je souhaite de tout cœur que nous ayons un espace de détendre et quelques kiosques où les enfants, ainsi que les grands, puissent en profiter. Il faut absolument embellir les routes avec des fleurs pour redonner un autre regard d'Anse-Jonchée, peu fréquenté et sans charme», dit-il.

D'autre part, l'un des endroits attrayants de la région est aussi le village voisin Bois-des Amourettes, qui possède une magnifique jetée d'environ 200 m, qui a été construite pendant la bataille navale du Vieux-Grand-Port.