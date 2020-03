Congo-Kinshasa: États-Unis - Le Dr Denis Mukwege honoré par un programme scolaire

Développé par des étudiants stagiaires Echo, le programme scolaire «La justice n'est pas négociable» offre aux enseignants et aux étudiants un outil pour apprendre davantage sur les vertus du gynécologue congolais de 65 ans et prix Nobel de la paix 2018, sa vie et son travail.

Le médecin-directeur de l'hôpital général de Panzi, en RDC, le gynécologue Dr Mukwege, l'homme qui répare les femmes, a été immortalisé aux Etats-Unis d'Amérique, avec le programme scolaire hors du commun « La justice n'est pas négociable ». A en croire la radio Svein, cette année, avec l'adoption du gynécologue congolais qui venait de fêter ses 65 ans le 1er mars, le Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, comme centre d'intérêt universitaire d'Echo 2019-2020, les étudiants stagiaires d'été d'Echo ont mis en œuvre le programme personnalisé dénommé «La justice n'est pas négociable ».

Ce programme d'études d'Echo, note la source, sert d'outil d'apprentissage pour les enseignants et les élèves à travers différentes activités d'élèves; les chapitres sur la responsabilité mondiale d'intervenir aux massacres en RDC, à travers lequel un prix dénommé « Echo award against indifference » sera accordé au meilleur étudiant. «Inspiré par l'engagement sans relâche du Dr Denis Mukwege à guérir les victimes de violences sexuelles, non seulement en tant que chirurgien qui répare le corps, mais aussi en tant qu'être humain qui s'approche de la médecine dans une perspective holistique en répondant aux blessures psychosociales avec soins et compassion », a expliqué la directrice d'Echo Foundation, Stephanie Ansaldo.

Pour cette dernière, en effet, à travers ce programme scolaire, « les étudiants du monde entier apprendront l'exemple inégalable du Dr Mukwege à prendre soin des personnes selon leurs besoins; toutes les heures et tous les jours ». Ce programme, note Stephanie Ansaldo, vient répondre aux attentes des étudiants, notamment l'espace pour le cœur humain, en ces moments des turbulences où les gens sont souvent éloignés les uns des autres par l'extrémisme et la violence. Il répond également à la préoccupation de savoir comment prétendre nourrir la prochaine génération de dirigeants capables de créer une force puissante au milieu de la pauvreté, la guerre, la famine et l'angoisse ainsi que sur celle de la responsabilité collective à créer un monde compatissant qui honore et inclut tous. « Autant de questions que se pose cette institution américaine qui milite en faveur de la prévention », souligne-t-elle, indiquant que dans ce programme, il est également examiné des questions de genre et la culture de la violence sexuelle dans la société d'aujourd'hui. Alors que dans la troisième section du programme, il est étudié la responsabilité mondiale et le devoir de protéger.

Le Programme est conçu, note la source, comme introduction officielle dans le programme d'études. Il prévoit un atelier facultaire offrant une formation professionnelle sur l'utilisation du programme Echo et fournit aux enseignants les outils nécessaires pour l'intégrer dans la salle de classe en préparation de la Journée de l'humanité et du dialogue étudiant. « Les leaders étudiants de toute la région de Charlotte ont agi en tant que représentants-clés d'Echo et travaillent à promouvoir à la fois la Journée de l'humanité et le dialogue dans les écoles avec leurs pairs. En outre, ils ont servi de facilitateurs pour la programmation de la Journée de l'humanité. Les étudiants participants ont été invités à assister à trois sessions de formation », a expliqué la radio Svein. A en croire ce média, pour le concours de dissertations, de poésie, d'art et de photographie, il y a des soumissions prévues dont l'objectif est la promotion de l'expression créative démontrant comment une personne peut faire une différence. Echo, note-t-il, propose des essais et de la poésie et un concours d'art et de photographie pour les élèves du secondaire. « Étant donné un énoncé de défi reflétant des thèmes essentiels pour avoir un impact positif sur l'humanité, les élèves sont invités à répondre en utilisant leurs mots et leur art au service de la justice sociale », explique la radio.

Dans sa réaction, le prix Nobel de la paix 2018, cité par radio Svein, a indiqué qu'« une bonne éducation est la clé pour comprendre le monde ». Le Dr Denis Mukwege a rappelé le partage des valeurs communes avec Echo Foundation. Notant que « la justice ne sera jamais négociable peu importe le lieu ou la société », le médecin congolais qui a été à la base, par ses réclamations, de la remise sur la table du rapport Mapping a dit : « Nous ne pourrons pas nous taire. Le silence est une complicité ».