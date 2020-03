Nigeria: Golfe de Guinée - Un porte-conteneurs allemand attaqué au large du Nigeria

Le Maersk Tema, un porte-conteneurs allemand, a été attaqué au large des côtes nigérianes, par un groupe pirate composé de deux petits bateaux rapides à moteur.

Le Maersk Tema, battant pavillon des îles Marshall, filait au large de São Tomé dans le golfe de Guinée, venant de Pointe-Noire au Congo vers Lagos au Nigéria, quand il détecte l'approche suspecte d'une embarcation. Le porte-conteneurs se trouve alors à 185 km au Nord-Ouest de Sao Tomé, selon le rapport fourni aux autorités maritimes. L'équipage était composé de vinge et un membres. Dix-sept se replient dans la citadelle, pendant que le capitaine et trois autres membres effectuent "des manœuvres de déception", par exemple naviguer en zigzag, visant à empêcher l'abordage du navire.

Les pirates parviennent tout de même à monter à bord. L'équipe encore présente à la passerelle et le capitaine "rejoignent alors rapidement la citadelle". Le capitaine alerte immédiatement le MDAT-GoG (Maritime Domain Awareness for Trade - Gulf of Guinea) à Brest en France. La cellule de crise de l'armateur missionne un navire de sécurité nigérian. Tandis que le MICA Center déclenche l'appareillage du patrouilleur portugais Zaïre en fin de mission de formation des garde-côtes à Sao Tomé-et-Principe. Alors que le navire nigérian arrive, les pirates ont déjà fui. Les marins montent à bord et ne trouvent aucune activité suspecte. L'équipage sort de la citadelle et reprend le commandement du navire. Aucune victime n'est à déplorer. On ne connaît pas le sort des pirates, qui sont toujours recherchés.