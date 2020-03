Burkina Faso: Le PAN à la FAIB - Une visite de courtoisie ponctuée de conseils

Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, était au siège de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) dans la matinée du 3 mars 2020, à Ouagadougou.

Accompagné de ses plus proches collaborateurs, le président du parlement burkinabè dit être venu formuler ses meilleurs vœux de nouvel an à la faîtière, et profiter échanger avec elle sur l'état actuel des actions qu'elle mène ainsi que sur la situation qui prévaut en son sein.

Formuler ses meilleurs vœux et échanger sur les conditions dans lesquelles la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) mène ses activités, telles sont quelques raisons qui ont conduit Alassane Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale, aux assises de cette faîtière.

Tenue dans la matinée du 3 mars 2020, à Ouagadougou, cette rencontre entre le PAN et les représentants de la FAIB, a aussi permis de faire un tour d'horizon d'autres questions inhérentes à la vie de la faîtière.

« On n' a pris pour habitude de venir voir les religieux, les coutumiers que lorsqu'il y a des crises. Mais pour nous, lorsqu'il y a une situation d'accalmie, on peut se permettre d'aller vers eux pour les saluer et s'enquérir des actions qu'ils mènent », a signifié Alassane Bala Sakandé.

Et de justifier sa démarche en ces termes : « C'est vrai que nous sommes dans un Etat laïc, mais cela ne voudrait pas dire absence de religions.

Pour nous, que ce soient les musulmans, les chrétiens ou les détenteurs du pouvoir traditionnel, ils aident la République à la conscientisation des masses populaires ».

S'adressant à la presse, le PAN n'a pas occulté la question des élections à venir. Pour celles-ci, il a formulé ce vœu : « Qu'au soir du 22 novembre 2020, seul le Burkina sorte gagnant. Car, tout se serait bien déroulé et il n'y aurait pas eu de contestations de part et d'autre ».

« Sa visite a été vraiment bénéfique pour nous »

La FAIB a remercié, à son tour, le PAN pour avoir effectué le déplacement des assises de leur faîtière. « C'est une injonction divine d'obéir à nos autorités. Cette visite nous va droit au cœur », a relevé Boubacar Yugo, président délégué de la FAIB. Il est aussi revenu sur la situation actuelle de la FAIB.

« Nous sommes une faîtière qui compte plus de 276 associations membres. Donc, les problèmes ne manquent jamais. Il y a une grande diversité islamique. Malgré tout, nous sommes unis », a-t-il soutenu.

Boubacar Yugo poursuit en indiquant que le PAN leur a aussi prodigué des conseils : « Sur des difficultés comme celles des mosquées, des structures, le PAN a souhaité qu'on agisse afin de trouver des solutions aux difficultés sans que cela ne soit étalé à travers la presse.

Nous sommes aussi, depuis la création de la faîtière, en train de travailler dans le sens de mener la coordination des actions des associations et partant, de tous les musulmans. Sa visite a été vraiment bénéfique pour nous ».