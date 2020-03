Cote d'Ivoire: Aide aux veuves et orphelins - Deux ONG cadeautent des tout-petits et leurs mères à Koumassi

Les orphelins et leurs mères résidant dans le sous-quartier cité Houphouët-Boigny communément appelé Campement de Koumassi (Abidjan) étaient en joie, le 29 février 2020.

A l'initiative des Ong Ivoire vraie fraternité (Ivf) et It's time for Africa (Itfa), ils ont reçu de nombreux vêtements, partagé un repas en groupe dans une ambiance de fête, en présence de quelques artistes.

Pour cette initiative, les deux responsables des Ong en question, à savoir Ursul Mombauhi Gnoouuimba de Ivf et Adjoumani Florencia de Itfa, qui soutiennent s'être unis pour cette action du fait de leurs objectifs similaires, ont trouvé opportun de voler au secours des enfants et femmes en situation de précarité de cette cité.

Pour ce faire, cent (100) filles et cinquante (50) enfants ont été répertoriés ainsi que cinquante (50) femmes.

Ces derniers ont reçu, grâce à l'appui de leur partenaire, la Caritas de Paris et d'une donatrice Yao Zianhi Alice, de nombreux vêtements. Et aussi de bénéficier d'un repas chaud dans une atmosphère conviviale et de divertissement.

En plus de cette action, les deux structures entrevoient mettre à la disposition de ce quartier, dans les mois à venir, de l'eau potable parce que « le quartier est confronté à un véritable manque de ce liquide précieux ».

Ainsi donc, à partir d'un film institutionnel réalisé par leurs services et mis à la disposition d'institutions, entre autres, le ministère de l'Hydraulique et des partenaires coréens, un projet d'adduction d'eau potable verra bientôt le jour dans ce quartier.

Cette initiative qu'Ursul Mombauhi Gnoouuimba et son associé qualifient de premier pas, ne sera pas la dernière action à l'endroit de la cité qui porte le nom du premier président de la Côte d'Ivoire.

« C'est un premier pas à la suite duquel nous mettrons sur pied une panoplie d'actions qui déboucheront sur la réalisation d'un orphelinat pour lequel, un espace a déjà été acquis dans la commune de Cocody », informe Ursul Mombauhi Gnoouuimba.

Quant à Adjoumani Florencia, elle a ajouté que des activités de solidarité, d'appui à l'éducation, de santé et de formation aux petits métiers sont également prévues.

Heureux de la visite de ces deux structures, Marcellin Koffi, chef central de la cité Houphouët-Boigny de Koumassi, leur a traduit sa reconnaissance et souhaité que d'autres structures les épaulent à aider ces familles en proie à des difficultés de toutes sortes.