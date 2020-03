Burkina Faso: Simon Compaoré - « Avec les jeunes, nous sommes sûrs que le MPP restera une force imbattable »

Le 1er mars dernier, à une semaine donc du 3e congrès ordinaire du parti, le Secrétariat national des élèves et étudiants du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) a tenu une assemblée générale au palais de la Culture Jean-Pierre Guingané à Ouagadougou.

L'objectif affichée de cette AG : mobiliser les jeunes pour réélire le président Roch Marc Christian Kaboré à la présidentielle de 2020. Du moins, c'est ce que laisse croire le thème : « réélection du président Roch Marc Christian Kaboré en 2020 : quelle stratégie de mobilisation des élèves et étudiants ».

Le palais de la Culture Jean-Pierre Guingané de Ouagadougou, s'est transformé en amphi-théatre ce 1er mars 2020. Une salle de classe où un module a été dispensé : « réélection du président Roch Marc Christian Kaboré en 2020 : quelle stratégie de mobilisation des élèves et étudiants ».

« La jeunesse estudiantine et scolaire du MPP est prête pour assurer une victoire au président Roch Kaboré et une majorité qualifiée à l'Assemblée nationale », a indiqué Luc Armand Compaoré, 2e secrétaire national de la jeunesse MPP, en charge des élèves et étudiants.

Ces militants apportent ainsi leur « soutien inconditionnel et indéfectible au président Kaboré» pour une « victoire éclatante aux élections de 2020».

A travers leur porte-parole, les élèves et étudiants du parti ont adressé un message aux responsables du MPP qui étaient dans la salle, notamment Simon Compaoré, président par intérim, et Laurence Ilboudo/Marchal, marraine de l'AG : « nos bases ici présentes sont en train d'affûter leurs armes pour aller présenter de porte en porte, partout où il faudra, le bilan du chef de l'Etat et demander le quitus du peuple.

Vous l'aurez déjà compris, dans l'élaboration de vos stratégies de campagne, nous comptons être les premiers à être en contact avec les potentiels électeurs.

Mais, nous avons besoin de vos soutiens à la fois logistique et financier. Nous partons en guerre électorale et l'argent étant le nerf de la guerre, il ne faut pas en faire fi ».

« Avec les jeunes, nous sommes sûrs que le MPP restera une force imbattable », a répondu par sa part Simon Compaoré tout en encourageant la mobilisation du jour en attendant le 3e congrès du parti, prévu les 6 et 7 mars 2020 à Ouagadougou.

Pour Laurence Ilboudo/Marchal, « la jeunesse du MPP a gagné cette victoire (aux élections présidentielle et législatives, ndlr) honnêtement en 2015 et nous ne devons pas nous laisser usurper cette victoire ».