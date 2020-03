Congo-Kinshasa: Réchauffement entre Kinshasa et Jérusalem - Tshisekedi a choisi son bouclier stratégique

Associé à la conférence organisée à Washington, dimanche 1er mars 2020, par l'American Israelite Public Affairs Committee (AIPAC), Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des mots appropriés pour exprimer son «plus profond respect pour le caractère prophétique de l'histoire du peuple juif et de son destin».

Frénétiquement applaudi, le président de la RD Congo a rappelé que les relations entre son pays et Israël «sont restées longtemps en léthargie». Avant d'annoncer, dans la foulée, leur réchauffement par la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, une visite officielle en Israël, la création d'une section économique congolaise basée à Jérusalem, une invitation lancée aux investisseurs et, cerise sur le gâteau, son soutien au «Plan de paix» du président Trump sur la problématique palestinienne. Qu'est-ce que Kinshasa espère gagner des relations renforcées avec Tel-Aviv ? Les choix du président et le moment pour les rendre publics sont-ils opportuns ? Le débat ne fait que commencer.

Le Potentiel

Sans vraiment être une surprise pour les professionnels des arcanes diplomatiques, les déclarations du président Tshisekedi à la rencontre de l'AIPAC, le puissant lobby juif des États-Unis d'Amérique, ont eu néanmoins le mérite de remettre au goût du jour la lancinante question des relations diplomatiques avec Israël.

Si, dans la précipitation, il s'est trouvé des Congolais prêts à critiquer les choix du président de la RD Congo, lui imputant notamment une tentative de mettre sous le boisseau le dur combat du Peuple palestinien pour recouvrer sa souveraineté, les plus rompus à la diplomatie secrète ont, par contre, une vision tout à fait opposée.

Pourvoyeurs des services de sécurité

Dans un camp comme dans l'autre, on peut tenir pour évidents les postulats ci-après : la Cause palestinienne n'est pas et ne se sera pas bradée ni par la RD Congo ni par l'emphase de Tshisekedi devant l'assemblée de l'AIPAC. Il existe des institutions pour régler cette question.

Du reste, l'Union africaine, organisation panafricaine, n'a plus exercé des pressions sur aucun de ses pays membres pour se détourner d'Israël. Ceci est d'autant plus vrai que de nombreux pays du continent commercent avec Tel-Aviv, qui leur vend plusieurs services. Dans le lot : Éthiopie, Ghana, Nigeria, Ouganda, Kenya, Djbouti, Comores, Malawi, Lesotho, République Centrafricaine, Liberia, Côte d'Ivoire.

Les pays arabes, avec en tête l'Egypte, l'Arabie Saoudite, ... trafiquent à ciel ouvert avec l'État hébreu sans le moindre scrupule. Et sans subir aucune critique des autres Arabes. N'évoquons même pas la prospère coopération que Tel-Aviv entretient avec les grandes puissances d'Occident et d'Asie du Sud-Est. En tout cas, le monde de 1960 a évolué et la perception de la question palestinienne également.

Ceci étant, quels appâts utilise l'État hébreu pour séduire et convaincre les pays et les régimes africains qui l'avaient autrefois ostracisé ? Intéressante question. Essayons d'y voir un peu plus clair.

À la lumière des faits et de l'histoire, Israël est l'un des plus grands pourvoyeurs des services de sécurité dans le monde. Sur tous les continents, la qualité de ses offres est unanimement saluée.

Dans l'intérêt de la République

Son savoir-faire dans les domaines de l'agriculture, des sciences et des technologies trouve difficilement des concurrents ailleurs. Imbattable sur les Nouvelles technologies de l'information et de la communication, Israël et sa diaspora servent de précurseurs dans le domaine.

Par ailleurs, l'industrie d'armement israélienne est appréciée de beaucoup de pays du continent, qui se fournissent en qualité et à meilleur marché car, ne l'oublions pas, le pays fait la sous-traitance des industriels américains.

La formation militaire et paramilitaire ainsi que le volet du renseignement font de l'État hébreu un «petit État sécurisé» et une puissance offensive et dissuasive, du fait qu'il est le seul de la région à détenir une arme nucléaire.

Qui plus est, le sens aigu des affaires et l'enrichissement des Juifs de la diaspora sont devenus légendaires. Voilà autant d'atouts qui attirent nombre de pays, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, à nouer des relations officielles multiples avec la communauté juive.

Ce faisceau de lumières indique que le président Tshisekedi n'innove en rien en se rapprochant d'Israël. D'ailleurs, le contexte politique congolais, marqué par la coalition de deux forces jadis antagonistes (CACH-FCC), justifie amplement les «précautions» prises par le chef de l'Etat en annonçant à l'AIPAC, urbi et orbi, le renforcement de la coopération tous azimuts avec Tel-Aviv. C'est, au bout du compte, dans l'intérêt de la République. C'est, au bout du compte, dans l'intérêt de la République. Fatshi aura donc choisi son bouclier stratégique.